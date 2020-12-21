ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-12-2020

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
استقرت أسعار الذهب في مصر بـ مستهل تعاملات اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ما بين 820 و822 جنيهًا.

اسعار الذهب في مصر

سجل  سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ما بين 820 و822 جنيهًا.

وتراوح سعر جرام الذهب  عيار 24 ما بين 937 و939 جنيهًا.

في حين تراوح سعر الجرام عيار 18 ما بين 703 و706 جنيهات.

سعر الجنية الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6576 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عالميا 1881 دولار للأوقية.

اسعار الذهب المصنعية 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عيار 21 بـ 828 جنيها.. الذهب ثابت في مستهل التعاملات

زيادة جديدة لـ سعر الذهب.. الجرام يرتفع 9 جنيهات وعيار 21 يسجل 822 جنيها

سعر الذهب اليوم 10 - 11 - 2020

سعر الذهب اليوم 11-11-2020

سعر الذهب اليوم 16-11-2020

سعر الذهب اليوم 17-11-2020

ترشيحاتنا

هل اللقاح فعال ضد السلالة الجديدة لـ كورونا؟.. وزير الصحة الألماني يجيب

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

وزير التعليم: مفيش إغلاق ولا تعليق للدراسة ولا أبحاث ولا امتحانات من البيت ولا حذف من المناهج

في عيد ميلادها.. أزمات في حياة نجلاء فتحي

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

Advertisements

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

الجرام يقترب من 940 جنيها.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 -12-2020

وزير التعليم: مفيش إغلاق ولا تعليق للدراسة ولا أبحاث ولا امتحانات من البيت ولا حذف من المناهج

الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

عاطف عبد الغني: يجب كشف ما فعله روجيني في مصر ونشاطه التخريبي.. فيديو

محمد فاروق: مروان محسن طلب من موسيماني عدم المشاركة مع الأهلي

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

سلالة جديدة لكورونا.. تصريحات مهمة من وزير الصحة البريطاني

هذا الدعاء يفرج الله كربك من أول مرة.. اغتنمه

التربية والتعليم: كورونا لو غلبتنا هنأجل العام الدراسي واستمرار الدراسة لمدة 3 أسابيع فقط

بعد إغلاق السعودية الرحلات الجوية والبرية والبحرية.. ما الاستثناءات من هذا القرار؟

الزمالك يعرض على الجونة فتحي والسعيد للتعاقد مع بواليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب ضال يتسلل للجنة امتحانات ويلاحق معلمة أثناء إشرافها على الطلاب.. شاهد

كورونا حرمها من رؤيتها لـ8 أشهر.. رد فعل مسنة لحظة لقاء ابنة حفيدتها لأول مرة

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها