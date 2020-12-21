سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-12-2020

استقرت أسعار الذهب في مصر بـ مستهل تعاملات اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ما بين 820 و822 جنيهًا.

اسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ما بين 820 و822 جنيهًا.





وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 937 و939 جنيهًا.





في حين تراوح سعر الجرام عيار 18 ما بين 703 و706 جنيهات.





سعر الجنية الذهب





سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6576 جنيهًا.





وبلغ سعر الذهب عالميا 1881 دولار للأوقية.





اسعار الذهب المصنعية





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.