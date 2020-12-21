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توك شو

موعد إجراء انتخابات اتحاد كرة القدم؟.. وزير الرياضة يوضح

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:32 ص
أشرف صبحي، وزير الشباب
أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
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حمزة شعيب
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن أي بطولة تحصل عليها مصر عالميا تسعدنا في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المصري وتفوقه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ممدوح السبيعي أو بيج رامي الحاصل على بطولة مستر أولمبيا ، دخل أكثر من محاولة سابقة في البطولة.

وعن انتخابات اتحاد الكرة القدم، أشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم صاحب قرار تحديد موعد إجراء الانتخابات في اتحاد كرة القدم.

وأكد أنه لا إغلاق لأي مؤسسة رياضية في مصر بسبب كورونا وسيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخلها للوقاية من انتشار العدوى بالفيروس.

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