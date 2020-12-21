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بين الناس

سكان أبو داود العنب بالدقهلية: نعاني من عدم وجود صرف صحي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:33 ص
صدى البلد
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احمد قطب
ارسل القارئ محمد ربيع شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، متضررا من عدم وجود صرف صحي بقريته .

وقال في شكواه: "نعاني نحن سكان قرية أبو داود العنب  أجا بمحافظة الدقهلية من مشكلة الصرف الصحي حيث إن هذه كانت خطه  للقرى في أجا. كل القرى تم الانتهاء من الصرف الصحي الا قريتنا بسبب خلافات بين المقاول والشرك. 

وأوضح أنه قام بمخاطبة  المحافظ  وأرسل له التفاصيل من خلال "واتس أب" الخاص به  فقام بحظره، وطالب المسؤولون بسرعة حل هذه المشاكل رئفت بأهالي القرية في اسرع وقت لأن  مع هطول المطر القريه بتغرق.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.
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