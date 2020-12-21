سكان أبو داود العنب بالدقهلية: نعاني من عدم وجود صرف صحي

ارسل القارئ محمد ربيع شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، متضررا من عدم وجود صرف صحي بقريته .





وقال في شكواه: "نعاني نحن سكان قرية أبو داود العنب أجا بمحافظة الدقهلية من مشكلة الصرف الصحي حيث إن هذه كانت خطه للقرى في أجا. كل القرى تم الانتهاء من الصرف الصحي الا قريتنا بسبب خلافات بين المقاول والشرك.





وأوضح أنه قام بمخاطبة المحافظ وأرسل له التفاصيل من خلال "واتس أب" الخاص به فقام بحظره، وطالب المسؤولون بسرعة حل هذه المشاكل رئفت بأهالي القرية في اسرع وقت لأن مع هطول المطر القريه بتغرق.



