حقيقة تطفيش لاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك؟.. وزير الرياضة يوضح

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه لا إغلاق لأي مؤسسة رياضية في مصر بسبب كورونا وسيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخلها للوقاية من انتشار العدوى بالفيروس.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن أي بطولة تحصل عليها مصر عالميا تسعدنا في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المصري وتفوقه.





وعما يثار حول ما يجرى بالزمالك لـ «تطفيش» اللاعبين، أكد أن اللجنة المشكلة لرئاسة الزمالك واللجنة التنفيذية يبذلان جهودا كبيرة لتوفيرموارد للنادي ومن أجل استقراره.









وعن انتخابات اتحاد الكرة القدم، أشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم صاحب قرار تحديد موعد إجراء الانتخابات في اتحاد كرة القدم.