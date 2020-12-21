ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نهى عاصم: قريبا ننتهي من عمل الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل لقاح فيروس كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:19 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

قالت الدكتورة نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن الوزارة سوف تنتهي قريبا من عمل الموقع الالكتروني الخاص بتسجيل المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا وخلال أيام سنقوم بالبدء في إعطاء المواطنين للقاح فيروس كورونا.

وأضافت نهى عاصم ، أن السلالات الجديدة التي ظهرت لفيروس كورونا ليست أكثر من تحور فيروس كورونا لافتا الي أن جميع اللقاحات تراعي تحور الفيروس علي مرور الوقت وظهور السلالات الجديدة لم تفاجئنا لأننا نتوقعها.

وأوضحت  نهي عاصم، أن السلالات الجديدة لا تختلف في الأعراض عن فيروس كورونا الأساسي ولا يختلفون إلا في التركيب الجيني.

وتابعت نهى عاصم، أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا لا تحتاج إلى بروتوكولات علاج جديدة عن التي تم وضعها في شهر نوفمبر الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة: نفتح قنوات اتصال مع الشركات المنتجة لـ لقاحات كورونا

دراسة: لا يوجد لقاح لـ فيروس كورونا فعال 100%

الأقوى في مقاومة كورونا بالشرق الأوسط.. بلومبرج: مصر بين أول 5 اقتصادات عالمية تحقيقا للنمو خلال 2020

حافظوا على حذركم.. الصحة العالمية: ظهور اللقاحات لا يعني نهاية كورونا

وزارة الصحة: لا أثار جانبية للقاح فيروس كورونا الجديد

تسجيل الراغبين في تلقي لقاح كورونا .. والصحة تعلن البدء خلال أيام.. فيديو

ترشيحاتنا

من داخل العزل .. مجدي قفشة يوجه رسالة لجماهير الأهلي.. شاهد

هل سلالة فيروس كورونا الجديدة موجودة في مصر؟ استشاري يجيب

قناة الأهلي تزف بشرى للجماهير عن مباراة سونديب في بطولة أفريقيا

وزير التعليم: تلاميذ الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي ملهمش امتحانات

بعد إعارته 4 سنوات للاتحاد.. حقيقة عودة رزاق سيسيه إلى صفوف الزمالك من جديد

أهم الأخبار.. تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلن الإغلاق الكامل لمدة أسبوع.. ورفع الغياب من المدارس

Advertisements

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

وزير التعليم: مفيش إغلاق ولا تعليق للدراسة ولا أبحاث ولا امتحانات من البيت ولا حذف من المناهج

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سرا خطيرا عن جسد بيج رامي

رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

بعد إغلاق السعودية الرحلات الجوية والبرية والبحرية.. ما الاستثناءات من هذا القرار؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة