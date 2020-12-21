نهى عاصم: قريبا ننتهي من عمل الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل لقاح فيروس كورونا

قالت الدكتورة نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن الوزارة سوف تنتهي قريبا من عمل الموقع الالكتروني الخاص بتسجيل المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا وخلال أيام سنقوم بالبدء في إعطاء المواطنين للقاح فيروس كورونا.

وأضافت نهى عاصم ، أن السلالات الجديدة التي ظهرت لفيروس كورونا ليست أكثر من تحور فيروس كورونا لافتا الي أن جميع اللقاحات تراعي تحور الفيروس علي مرور الوقت وظهور السلالات الجديدة لم تفاجئنا لأننا نتوقعها.

وأوضحت نهي عاصم، أن السلالات الجديدة لا تختلف في الأعراض عن فيروس كورونا الأساسي ولا يختلفون إلا في التركيب الجيني.

وتابعت نهى عاصم، أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا لا تحتاج إلى بروتوكولات علاج جديدة عن التي تم وضعها في شهر نوفمبر الماضي.