أنثى أسد تموت أثناء إنجاب أشبالها الأربعة.. صور

أقامت حديقة للحياة البرية، حدادًا بعد فقدان أنثى أسد تدعى "زوري" ماتت بعد أن أنجبت أربعة أشبال.

وبشكل مأساوي ، لم ينج إلا شبلان خلال عملية الولادة في منطقة الجذب السياحي الشهيرة على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، في الشهر الماضي، خضعت أنثى الأسد "زوري" للموجات فوق الصوتية وهي مستيقظة تمامًا ، وكان الموظفون سعداء لرؤية الأشبال الصغيرة بداخلها ،لكن كل شيء سار بشكل خاطئ أثناء إنجاب زوري لأشبالها .

كان اثنان من الأشبال قد ولدا بالفعل بصحة جيدة بعدما ظهر ثالث ميت بالفعل،فيما مات الشبل الرابع أيضًا بداخل رحم الأم ليمزقه أثناء المخاض، ويتسبب في موتها.