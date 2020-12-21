أحلام ماكرون تتحطم على صخرة 2020.. عام المواجهة بين فرنسا والعالم الإسلامي.. حرب من نوع خاص مع تركيا.. واحتجاجات شعبية تؤثر على مستقبل الرئيس الشاب

تحديات داخلية وخارجية أثرت على شبعية ماكرون في 2020

هجمات إرهابية تضرب فرنسا.. وقانون لمحاربة التطرف الإسلامي

فرنسا وتركيا.. سنوات من خلاف لا ينتهي





بخطوات ثابتة وعلى مدار عامين، مضى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الكشف عن طموحه للعب دور قيادي في توحيد جهود دول الاتحاد الأوروبي، معلنا عن آماله في تغيير سياسة باريس تجاه عدد من الملفات الداخلية والخارجية، قبل أن يأتي عام 2020 ليقضي على أحلام الرئيس الشاب ويربك حساباته، لدرجة كادت أن تدفعه إلى التخلي عن المنصب.





بينما كانت تحتفل فرنسا ببداية العام الجديد، لم يستطع أحد أن يتخيل ما تخفيه 2020 للجميع، ففي أقل من 12 شهرا، أصيبت كبرى اقتصادات العالم بالشلل، ودمرت مجتمعات بأكملها، وربما يكون التغيير الطارئ على العالم بسبب وباء كورونا، هو الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية مع إصابة أكثر من 76 مليون شخص بالعدوى.





في 24 يناير الماضي، رصدت فرنسا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مصدرها رجل فرنسي صيني كان عائدا من ووهان، وفي اليوم ذاته اكتشفت السلطات الصحية حالتي إصابة جديدتين لشخصين عائدين من الصين، لتبدأ رحلة فرنسا في مكافحة الوباء.





لم تتخذ فرنسا قرارا فوريا بتعليق التأشيرات مع الصين، لكنها استمرت في طمأنة المواطنين بوجود عدد محدود من الإصابات، بل مضت الحكومة في خطة إجراء الانتخابات البلدية.





وبحلول نهاية فبراير، كان الوباء تفشى في معظم انحاء فرنسا وظهرت حالات متعددة، لتدأ مرحلة تفشي الوباء بوتيرة سريعة، مع بدء صدور تحذيرات من المسؤوليين الصحيين.





ورغم ذلك، أجرت فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في 15 مارس بنسبة مشاركة تجاوزت 36%، لكن بعد أقل من 48 ساعة، قرر الرئيس الفرنسي فرض إجراءات إغلاق وصفت بأنها الأكثر صرامة في أوروبا في ذلك الوقت.





وأعلن ماكرون في خطاب تلفزيوني إغلاق جميع المدارس، وحظر التجمعات في الأماكن العامة، فضلا عن إغلاق المطاعم والمقاهي ودور السينما والنوادي الليلية، في وقت كان عدد المصابين بكورونا يقترب من 4 آلاف حالة فقط.





ومددت السلطات الفرنسية قرار الإغلاق الحكومي أكثر من مرة، في ظل تفشي الوباء بسرعة كبيرة في كل الدول االأوروبية، ما تطلب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بتعليق الرحلات الجوية وحظر دخول الأجانب.





وبعد دراسات طبية متعددة، سمحت فرنسا باستخدام عقار "الملاريا" كعلاج لفيروس كورونا للحالات الحرجة فقط، في وقت لم تثبت فيه أي لقاحات فعاليتها أمام المرض.





واستمرت الحكومة الفرنسية في تلك الاستراتيجية لمكافحة الوباء المعتمدة على توسيع الإغلاق، الذي أثر على معظم القطاعات الحكومية والشركات الخاصة، قبل أن تدخل بعض اللقاحات المراحل النهائية من التجارب، لتبدأ رسميا أول عملية تطعيم ضد الفيروس في ديسمبر الجاري ببريطانيا.





ورغم مناشدة الرئيس الفرنسي عامة الشعب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات لمكافحة تفشي العدوى، يمضي ماكرون آخر أيام 2020 وهو مصابا بفيروس كورونا، حيث يخضع للعزل الصحي في المقر الرئاسي بفرساي ويواصل عمله من هناك حتى اللحظة.





- أزمات داخلية

أثر تعامل الحكومة الفرنسية مع أزمة كورونا على شعبية الرئيس ماكرون، كما زادت الأزمة الاقتصادية من حالة الغضب الشعبي لتعود الاحتجاجات مرة أخرى إلى الشارع، رغم تفشي الوباء بوتيرة سريعة.





وفي يوليو الماضي، أعلن ماكرون عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة جان كاستيكس شملت تغييرا في حقائب رئيسية على رأسها وزارة الداخلية.





وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية، التي شهدت تقدما للخضر على الحزب الحاكم، ولم يحقق حزب "الجمهورية إلى الأمام" بقيادة ماكرون أي نتائج حاسمة في المدن الكبيرة.





وبعد قرابة عامين على توقف احتجاجات "السترات الصفراء" عادت الحركة للشارع مجددا منذ سبتمبر الماضي للتنديد بسياسات حكومة ماكرون في مكافحة الوباء مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.





وطالب المتظاهرون الرئيس الفرنسي بالاستقالة، وتغيير الدستور عبر استفتاء شعبي، بينما قابل الأمن طلبات المحتجين بالعنف المفرط واعتقال العشرات.





وخلال تلك الفترة، دار الحديث عن أن الرئيس الفرنسي يفكر جديا في الاستقالة من منصبه، أو تنظيم انتخابات مبكرة خلال أشهر قليلة، بينما نفت الرئاسة الفرنسية هذا الأمر.





وكانت احتجاجات السترات الصفراء تتركز بشكل أساسي على المخاوف من أن يسلب برنامج ماكرون الاقتصادي حقوق العمال، بعد سعي حكومته لتغيير قانون العمل بعد مفاوضات مع النقابات العمالية وسط اعتراض واسع.





لكن قرارا آخر اتخذته الحكومة الفرنسية، وسع من رقعة الاحتجاجات وأدى إلى خروج المتظاهرين إلى الشوارع على مدار الأسابيع الماضية، خاصة في ظل عنف الشرطة مع المحتجين.





ومنذ نوفمبر الماضي، تخرج عشرات المظاهرات في مختلف المدن الفرنسية ضد قانون "الأمن الشامل" الذي ينظر له باعتباره انتهاكا للحريات وتقنينا لعنف الشرطة.





وشارك في الاحتجاجات عدد كبير من الشخصيات السياسية والمدنية، بينهم زعيم اليسار جان لوك ميلونشون، الذي ينوي الترشح أمام ماكرون في انتخابات 2022.





وأثار القانون الذي طرحته حكومة ماكرون وأقره البرلمان، حالة من الغضب بين عموم الفرنسيين، بسبب المادة 24، والتي تنص على تقييد نشر صور أفراد الشرطة أثناء عملهم أو تدخلهم لضبط الأمن.





وتقضي المادة المثيرة للجدل بالسجن لمدة عام واحد وغرامة 45 ألف يورو، لمن يبث صور ضباط الشرطة والعسكريين أثناء عملهم بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو النفسية.





وبعد أسابيع من الاحتجاجات، رضخت الحكومة الفرنسية للضغوط وقررت تشكيل لجنة مستقلة لإعادة صياغة القانون بالكامل، زاعمة أن الهدف من المادة السابقة هو حماية عناصر الأمن ممن يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي.





وعلى صعيد منفصل، وبينما ينصب غضب العامة تجاه الشرطة الفرنسية، تعرضت البلاد لعدد من الهجمات الإرهابية في 2020، شكلت متغيرا أساسيا في السياسة الفرنسية.





في 25 سبتمبر، تعرض شخصان للطعن قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة في باريس، واتهم رجل من أصل باكستاني بتنفيذ العملية، وذلك بعد إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد.





وفي شهر أكتوبر، شهدت فرنسا حادث دموي، حيث تم قطع رأس مدرس التاريخ صامويل باتي على يد رجل من أصل شيشاني بعد أن عرض على تلاميذه صورا كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.





وبعد الحادث بأسبوعين فقط، قام رجل بقتل 3 أشخاص بسكين وأصاب آخرين بجروح عند كنيسة بمدينة نيس، وعلى إثر تلك الهجمات رفعت فرنسا مستوى الانذار الإرهابي إلى حده الأقصى.





وعقب الهجوم المروع ضد المعلم الفرنسي، أطلقت حكومة ماكرون حملة ضد "التطرف الإسلاموي" وأعلنت عن مشروع قانون لمكافحته يشمل تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.





ويهدف القانون الجديدة إلى ضمان عدم سيطرة المتشددين على المساجد، مع وجود رقابة مشددة على التمويل الخارجي للجمعيات الإسلامية في فرنسا.





كما يحظر قانون "تعزيز مبادئ الجمهورية" استخدام الإنترنت لنشر معلومات وبيانات أشخاص آخرين لأغراض خبيثة، كما يمنع المدارس السرية التي تعمل بشكل غير رسمي وتروج لأيدولوجيا متطرفة.





ورغم أن مشروع القانون كان قيد الدراسة منذ فترة كبيرة، لكن عملية ذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي والهجمات الإرهابية جعلته على رأس أولويات ماكرون.





ويثير التشريع الجديد انقساما بين المسلمين في فرنسا التي يوجد بها حوالي 5 ملايين مسلم، حيث يرى البعض انه استهدافا لأقلية دينية، بينما تؤكد الحكومة أنه "لا يستهدف الأديان ولا يستهدف الدين الإسلامي على وجه الخصوص".





- أزمات خارجية

وجد الرئيس الفرنسي نفسه أمام عاصفة هجوم إسلامي، ووقع في مأزق بعد دفاعه عن علمانية فرنسا وقيم الجمهورية، متمسكا بعدم فرض قيود على الرسومات الكاريكاتورية.





وتسبب دفاع ماكرون عن الحريات في فرنسا، وتصريحه بأن الإسلام يعيش أزمة في كل بقاع العالم، في حملة شرسة ضده وأصبح هدفا لانتقادات عادة في معظم البلدات ذات الأغلبية المسلمة.





وخرجت مظاهرات ضد ماكرون في عدد من الدول مثل باكستان وبنجلاديش وحتى لبنان، كما انطلقت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.





وبعد أسابيع من حملة المقاطعة التي استغلها النظام التركي للهجوم على عدوه ماكرون، اضطر الرئيس الفرنسي لتبرير تصريحاته ومخاطبة دول الشرق الأوسط عن طريق شاشة مثل قناة "الجزيرة" والتي كانت تقود حملة شرسة ضده في تلك الفترة.





وخلال اللقاء، شدد ماكرون على أن هدف حكومته هو القضاء على التطرف وليس مواجهة الدين الإسلامي تحديدا.





وأوضح ماكرون أن الرسوم الكاريكاتورية ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة، مشيرا إلى أن المسلمين هم الأكثر تضررا من تصرف هؤلاء الذين يحرفون الإسلام.





وأدت مواجهة ماكرون مع العالم الإسلامي، إلى دخوله في فصل جديد من المواجهة مع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وهاجم الرئيس التركي نظيره الفرنسي أكثر من مرة، بل شكك في قواه العقلية، وقال إنه أمل في أن تتخلص فرنسا قريبا من الرئيس ماكرون,





وتختلف فرنسا وتركيا في عدد من الملفات، أولها تأكيد باريس على عدم أحقية أنقرة في التنقيب عن الغاز في المياه قبالة سواحل قبرص واليونان.





واختارت فرنسا علنا مساندة اليونان في ذلك الملف، وتدهورت العلاقات مجددا بعد تهديد سفينة حربية تركية بإطلاق النار تجاه فرقاطة فرنسية تشارك في عملية مراقبة بحرية في البحر المتوسط.





وفي دليل واضح على الدعم الفرنسي، وافقت باريس على صفقة عسكرية ضخمة مع اليونان تشمل 18 مقاتلة من طراز رافال، ما يمنح سلاح الجو اليوناني تفوقا كاسحا على نظيره التركي.





أما في النزاع حول إقليم ناجورنو كاراباخ، اتخذت فرنسا موقفا واضحا ضد تركيا، منتقدة إرسالها مئات المرتزقة للقتال في صفوف قوات أذربيجان ضد أرمينيا.





ويعيش في فرنسا نحو 600 ألف أرميني وهي اكبر جالية أرمينية في الخارج، لذلك تحرك باريس من هذا المنطلق في توجيه الاتهامات إلى أنقرة.





وفي ليبيا، كان النزاع الفرنسي التركي واضحا، حيث يقف ماكرون في صف الجيش الوطني الليبي، بينما يدعم النظام التركي ميليشيات حكومة الوفاق بالسلاح والمرتزقة.





واتهم الرئيس الفرنسي تركيا بنقل المرتزقة إلى ليبيا بكثافة واصفا الامر بأنه "عمل إجرامي" لبلد يزعم أنه عضوا في حلف الشمال الأطلسي الناتو.





وبينما كان يخطط ماكرون منذ وصوله للحكم في 2017 إلى لعب دور قيادي في الاتحاد الأوروبي وحل إشكاليات التكتل، جاء عام 2020 بتداعيات صادمة أثرت على تماسك دول الاتحاد.





وعلى رأس تلك الأزمات كان انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" وهو ما وصفه ماكرون بأنه صدمة وإنذار تاريخي لأوروبا بأكملها.





ويتبقى أيام قليلة لانتهاء المهلة المحددة لخروج بريطانيا من التكتل حتى دون اتفاق، وهو يعني مزيد من الإشكاليات بين لندن ودول الاتحاد الأوروبي في بعض النقاط الخلافية.





ويوم إقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال ماكرون إنه "يوم حزين" داعيا إلى إعادة بناء مشروع أوروبي أكثر وضوحًا.



