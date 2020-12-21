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محمد الباز: يجب أن يصدر بيان من هيئة كبار العلماء ضد جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:42 ص
محمد الباز
محمد الباز
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي محمد الباز ، إن هناك فتوى صدرت عن المركز العالمي للفتوى الالكترونية للازهر تحرم الانضمام الي جماعة الاخوان .

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن صاحب هذه الفتوى هو الشيخ أسامة الحديدي وهو احد علماء الازهر وتم نسب هذا الخبر الي الازهر والشيخ أسامة.

وأوضح محمد الباز، ان الانضمام الى جماعة الاخوان وغيرها من الجماعات الإرهابية محرم شرعا وهذا لان "الله" امرنا بالسير على الطريق المستقيم.

وتابع محمد الباز، أن هذه الجماعات تعمل علي غرز الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد وهذا يعبر عن سياسة الأزهر ومنهجه .

واستكمل محمد الباز ، أن الجميع ينتظر ان يصدر بيان من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ضد جماعة الإخوان الإرهابية .
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