نتوقع بدء تطعيم الأطقم الطبية.. لميس الحديدي: نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني حتى نهاية ديسمبر.. فيديو

قالت الاعلامية لميس الحديدي ، إن هناك اجتماع ينعقد حاليا لوضع خارطة الطريق لتوزيع اللقاح الصيني يضم كافة مؤسسات الدولة ومن المتوقع أن تحصل مصر حتى نهاية ديسمبر على نصف مليون جرعة من مصل السينوفارم الصيني.





وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناه "ON" ، أن تحديد اعتماد اللقاح الصيني يعتمد على بيان اللجنة العلمية، وإعلانه في استخدام طوارئ: "محدش هياخد التطعيم ده غير بعد الإعلان العلمي الواضح عنه من اللجنة العلمية المصرية يفيد باعتماد اللقاح للطوارئ".



