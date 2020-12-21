نتوقع بدء تطعيم الأطقم الطبية.. لميس الحديدي: نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني حتى نهاية ديسمبر.. فيديو

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن هناك اجتماع ينعقد حاليا لوضع خارطة الطريق لتوزيع اللقاح الصيني يضم كافة مؤسسات الدولة ومن المتوقع أن تحصل مصر حتى نهاية ديسمبر على نصف مليون جرعة من مصل السينوفارم الصيني.
وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناه "ON" ، أن تحديد اعتماد اللقاح الصيني يعتمد على بيان اللجنة العلمية، وإعلانه في استخدام طوارئ: "محدش هياخد التطعيم ده غير بعد الإعلان العلمي الواضح عنه من اللجنة العلمية المصرية يفيد باعتماد اللقاح للطوارئ".
وأوضحت لميس الحديدى: "غالبًا سيبدأ التطعيم نهاية الأسبوع المقبل أو الأيام الأخيرة في هذا الشهر وهناك نظريتين داخل أروقة الحكومة إما أن يبدا التطعيم تدريجيًا أو انتظار وصول النصف مليون جرعة المنتظرة نهاية الشهر بإجمالي 250 ألف شخص لكن الراي الاخر يرى ضرورة أن نبدأ في التطعيم للأطقم الطبية من الأطباء والممرضين ثم الصف الثاني من أصحاب الأمراض المزمنة".