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نتوقع بدء تطعيم الأطقم الطبية.. لميس الحديدي: نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني حتى نهاية ديسمبر.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:21 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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إبراهيم القادري
قالت الاعلامية  لميس الحديدي، إن هناك اجتماع ينعقد حاليا لوضع خارطة الطريق لتوزيع اللقاح الصيني يضم كافة مؤسسات الدولة ومن المتوقع أن تحصل مصر حتى نهاية ديسمبر على نصف مليون جرعة من مصل السينوفارم الصيني.

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها  كلمة أخيرة  المذاع على قناه "ON" ، أن تحديد  اعتماد اللقاح الصيني يعتمد على بيان اللجنة العلمية، وإعلانه في استخدام طوارئ: "محدش هياخد التطعيم ده غير بعد الإعلان العلمي الواضح عنه من اللجنة العلمية المصرية يفيد باعتماد اللقاح للطوارئ".

وأوضحت لميس الحديدى: "غالبًا سيبدأ التطعيم نهاية الأسبوع المقبل أو الأيام الأخيرة في هذا الشهر وهناك نظريتين  داخل أروقة  الحكومة إما  أن يبدا التطعيم تدريجيًا أو انتظار وصول  النصف مليون جرعة المنتظرة  نهاية الشهر بإجمالي 250 ألف شخص لكن الراي الاخر يرى ضرورة أن نبدأ في التطعيم للأطقم الطبية من الأطباء والممرضين ثم الصف الثاني من أصحاب الأمراض المزمنة".
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