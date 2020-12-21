لماذا الرجال أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا؟

قال أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه تم رصد ظهور سلالة جديد لفيروس كورونا في إنجلتر وذلك عن طريق زيادة نسب الإصابة بين المواطنين، معقبا: السلالة الجديدة أكثر انتشارا ولكن أقل تأثيرا.



وأضاف "عقبة"، أنه منذ بداية الجائحة وجدنا أن الرجال أكثر عرضه للإصابة من الرجال، بالإضافة إلى أن شدة تأثير الفيروس في الرجال أقوى من النساء، وذلك نتيجة العديد من الأمور منها عادات ومنها جينات.



وأوضح، النساء تهتم كثيرا بالنظافة والوقاية أكثر من الرجال وأيضا التدخين له أثر في إصابة الرجال، بالإضافة إلى الهرمونات التي تعمل على حماية النساء أكثر من الرجال.



وتابع: مع ظهور العديد من الحالات وجدنا أن هناك الكثير من الأعراض التي تحدث نتيجة الإصابة بالفيروس، منها فقدان حاسة الشم والتذوق وتهيج العين وغيرها، بالإضافة إلى تأثيره على الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى حدوث تجلطات تأثر على القلب والمخ.



وأشار إلى أن هناك احتمالية للإصابة بالفيروس مرة أخرى لدى بعض الأفراد.