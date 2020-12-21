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أخبار البلد

الصحة: إطلاق الموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا خلال أسبوع

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
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محمد غالي

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه حتى الآن لم يتم إطلاق الموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا.


وأضاف "مجاهد" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إطلاق موقع التسجيل الخاص بلقاح كورونا سيتم خلال أسبوع من الآن.


 وقالت الدكتورة نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن الوزارة سوف تنتهي قريبا من عمل الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا وخلال أيام سنقوم بالبدء في إعطاء المواطنين للقاح فيروس كورونا.


وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن وضع خطة لمتابعة ألية توزيع لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره، وضمن استراتيجية الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مساء اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع قيادات الوزارة ووكلاء وزارة الصحة ومديري المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك للتيسير على المواطنين الذين سيتلقون اللقاح، وفق أولويات المرحلة الأولى، طبقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تسجيل الفئات المستهدفة بتلقي اللقاح، من خلال تطبيق إلكتروني مخصص للتسجيل ومربوط بنظام تشغيل محدد، حيث يشمل التسجيل الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر كمرحلة أولى، لافتًا إلى أنه سيتم إدخال البيانات الخاصة وإتاحة كافة المعلومات الخاصة باللقاح للإطلاع عليها، وسيتم توفير الجرعات للأطقم الطبية في أماكنهم بالمستشفيات وذلك بعد التسجيل من خلال التطبيق، كما ستتم متابعتهم والتأكد من تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.
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