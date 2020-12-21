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أخبار العالم

في ذكرى قاسم سليماني.. رد أمريكي قوي على تهديدات إيران

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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شريف سيد
أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، على استعدادها للرد على أي هجوم إيراني، يستهدف المصالح الأمريكي أو حلفائها، وذلك في ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "مستعدون للدفاع عن أنفسنا وحلفائنا وسنرد إذا اقتضى الأمر". 

ومن ناحية أخرى، نددت سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد بالهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء، مؤكدة أنه أسفر عن أضرار طفيفة بمجمع السفارة "دون خسائر بشرية".

دعت السفارة في بيان لها "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

أضافت: "هذه الأنواع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية تشكل انتهاكا للقانون الدولي واعتداء مباشرا على سيادة حكومة العراق".

أصدرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق بيانا بشأن القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة بغداد.

وذكرت في البيان، أن "مجموعة خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة" التي تضم بالإضافة إلى المقرات الحكومية عددا من سفارات الدول الأجنبية.

وأضافت: "تبين أن منطقة الإطلاق كانت من معسكر الرشيد (جنوبي بغداد)، وسقطت الصواريخ داخل المجمع السكني على عدد من عمارات مجمع القادسية السكنية".

وأشارت إلى أن "القصف تسبب بأضرار مادية في هذه البنايات وعدد من السيارات المدنية دون خسائر بشرية".
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