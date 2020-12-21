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الصناديق السيادية ونقل ملكية مجمع التحرير أبرزها.. 4 تصريحات نارية لـ هالة السعيد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:41 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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إبراهيم القادري
حلت الوزيرة هالة السعيد ضيفة الليلة في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى وصرحت بالعديد من التصريحات نبرز لكم اهمها .


قالت الدكتورة هالة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن  دولة الكويت هي أول دولة قامت بإنشاء  صندوق سيادي عام 1953 مؤكدة  أن عدد الصناديق السيادية في العالم يبلغ 73 صندوقا في 50 دولة تدير إستثمارات بقيمة 7.3 تريليون دولار.


قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم نقل ملكية مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ومجموعة أخرى من الأراضي والأصول لصندوق مصر السيادي.


قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن الرئيس السيسي أعلن عن نية الدولة لطرح شركات الخدمة الوطنية وأوفى بما وعد والدولة المصرية عندما تعد تفي بوعودها ولذلك أنا قلت في تصريحاتي أنه تحول تاريخي بما يعكس مصداقية الدولة ومؤسساتها والرئيس أعلن ذلك في مرتمر عام وأوفى بذلك.


توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو  ما بين 2% و 3.5% خلال العام المالي الحالي.


قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري الوحيد  في المنطقه الذي حقق معدلات نمو إيجابية في ظل كورونا.


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