الصناديق السيادية ونقل ملكية مجمع التحرير أبرزها.. 4 تصريحات نارية لـ هالة السعيد

حلت الوزيرة هالة السعيد ضيفة الليلة في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى وصرحت بالعديد من التصريحات نبرز لكم اهمها .
قالت الدكتورة هالة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن دولة الكويت هي أول دولة قامت بإنشاء صندوق سيادي عام 1953 مؤكدة أن عدد الصناديق السيادية في العالم يبلغ 73 صندوقا في 50 دولة تدير إستثمارات بقيمة 7.3 تريليون دولار.
الملكية لـ صندوق مصر السيادي.. هالة السعيد: دارسة خاصة لاستغلال مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ..فيديو
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم نقل ملكية مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ومجموعة أخرى من الأراضي والأصول لصندوق مصر السيادي.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن الرئيس السيسي أعلن عن نية الدولة لطرح شركات الخدمة الوطنية وأوفى بما وعد والدولة المصرية عندما تعد تفي بوعودها ولذلك أنا قلت في تصريحاتي أنه تحول تاريخي بما يعكس مصداقية الدولة ومؤسساتها والرئيس أعلن ذلك في مرتمر عام وأوفى بذلك.
توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو ما بين 2% و 3.5% خلال العام المالي الحالي.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقه الذي حقق معدلات نمو إيجابية في ظل كورونا.