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التضامن: اتفقنا مع مجلس الوزراء لرصد الحالات الإنسانية ومساندتها بشكل استباقي.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:21 ص
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الاتفاق مع مجلس الوزراء لرصد الحالات الإنسانية ومساندتهم بشكل استباقي.

وأضافت «القباج» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحقيقة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن هناك دعم متواصل من الدولة للأيتام في مجالي التعليم والصحة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لها تعامل مع المواقع التي تقوم برصد الحالات الإنسانية لكي تقدم الخدمة والرعاية للمحتاجين.

وفي سياق آخر قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن بالتعاون مع المجتمع المدني قامت بدور كبير خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الهلال الأحمر قدم خدمات إغاثية فى المناطق الأكثر احتياجًا، و الهلال الأحمر ساهم فى التوعية الصحية وتنظيم الصفوف لملتقى المعاشات.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر الذي يعمل معه 3300 متطوع قدم المواد الغذائية في المناطق الأكثر احتياجا وساهم بتقديم أدوات التعقيم، لافتة إلى كان الوزارة أيضا اشتركت مع صندوق تحيا مصر بإرسال شاحنات للقرى الأكثر احتياجا ونظمت أكبر قافلة في تاريخ مصر تضم 300 شاحنة.

وأردفت وزيرة التضامن، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة دعم العمالة غير المنتظمة ووجه أيضا بشراء بدل وقاية لحماية الصيادين، مؤكدة أنه الوزارة قدمت كافة أنواع الدعم لهم.
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