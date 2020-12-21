سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة: نحيي الرئيس السيسي على دعمه لذوي الإعاقة

تقدم مايكل حداد، سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشكر لكلا من وزير الرياضة ووزير الآثار ووزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لدعمهم، معقبا: هناك أكثر 12 مليون شخص يعانوا من إعاقة جسدية، كما أن هناك 50 مليون شخص يعانون من الإعاقة حول العالم الآن.





وأضاف خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء اليوم الأحد: "نحيي القيادة المصرية والرئيس السيسي، نتيجة دعمهم لذوي الإعاقة، معقبا: الرئيس السيسي قدم الدعم لذوي الإعاقة من خلال احتفال "قادرون باختلاف" الخاص بذوي الإعاقة.



وأكمل: دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين حياتهم أوصل رسالة قوية للعالم كله أن ما يهمنا فقط هو الإنسان وبناءه من جديد.