العمود الفقري لاقتصاد الدول.. خبير اقتصادي يعدد مكاسب الدولة من قطاع الصناعة

قال محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، إن أهم دعائم الاقتصاد لأي دولة تتمثل في الاهتمام بقطاع الصناعة، لأنها تعد العمود الفقري لاقتصاد الدول.





وأضاف محمد عبد الهادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاهتمام بقطاع الصناعة ينتج عنه ارتفع في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجه لزيادة التصدير إلى جانب توفير العملة الأجنبية.





وتابع الخبير الاقتصادي: بالإضافة إلى تخفيض معدلات البطالة، لافتا إلى أن ذلك يصب في الناتج المحلي الإجمالي.





وقال محمد عبد الهادي، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا لإزالة كافة المعوقات لزيادة معدلات التصدير بالتالي تولي اهتمام بقطاع الصناعة، وظهر ذلك من خلال مبادرة 100 مليار جنيه من البنك المركزي الصناعة وخلال جائحة كورونا.





ولفت إلى أن مصر منفذ استراتيجي للعديد من الدول وخاصة دول الجوار، مشيرا إلى أن الدولة تهتم بتطوير البنيه التحتية لكل المشروعات.