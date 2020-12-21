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رياضة

غدا.. وصول بعثة غزالة التشادي للقاهرة لمواجهة الزمالك.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:31 ص
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
قال سالم محمد، وكيل اللاعبين، إن فريق غزالة التشادي، سيخوض مباراتي الزمالك، في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف سالم محمد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، إنه صاحب حقوق بث مباراة الذهاب بين الزمالك وغزالة التشادي، في بطولة الأعرق بالقارة السمراء.

وتابع :" بعثة نادي غزالة، فشلت في مغادرة الأراضي التشادية؛ بسبب عدم الحصول على تصريح السفر من جانب وزير الرياضة التشادي، ولهذا قامت إدارة النادي بتصعيد الأزمة وتحرير، محضرا لدى الشرطة التشادية في وزير الرياضة".

وأتم :" إدارة نادي غزالة التشادي، أكدت وصول الفريق إلى القاهرة غدًا، من أجل خوض اللقاء".

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