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رياضة

أشرف قاسم عن مواجهة غزالة التشادي: «نخشى تكرار سيناريو ولايتا ديتشا».. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:33 ص
أشرف قاسم
أشرف قاسم
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حسن العمدة
قال أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن الفارس الأبيض مستمر في تجهيزاته لمباراة نادي غزالة، رغم غموض موقف الفريق التشادي.

وأضاف أشرف قاسم ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، إنه صاحب حقوق بث مباراة الذهاب بين الزمالك وغزالة التشادي، في بطولة الأعرق بالقارة السمراء.

وتابع: "جهزنا المسحة الطبية للاعبي الزمالك وبطل تشاد، استعدادا لمواجهة يوم الأربعاء بدوري الأبطال، وإذا لم يصل فريق جازيل غدا، فلن يتمكن من إجراء مسحة ما قبل المباراة بـ 48 ساعة ووقتها سنخاطب الجهات المعنية".

وأكمل: "بطل تشاد ليس سهلا وخرجنا من دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية بسبب الاستهتار بفريق ولايتا ديتشا الإثيوبي، ونخشى من تكرار سيناريو هذه المباراة".

كما تحدث عن مصطفى محمد قائلا: "مصطفى محمد يرغب فى الاحتراف وصورة محمد صلاح لاتفارقه وهو حق مشروع ولكننا نرغب في استمراره معنا حتى أولمبياد طوكيو".

وأتم :" سنعقد جلسة مع مصطفى محمد خلال 48 ساعة، من أجل إقناعه بالبقاء حتى الأولمبياد".

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