ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصطفى محمد أزمة جديدة في الزمالك.. اللاعب يرفض التدريب ويطلب الرحيل.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:15 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، تغيب عن المران الجماعي لفريقه، أمس الأحد، اعتراضا على رفض احترافه.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن مصطفى محمد كان يرغب في الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما حصل على إدارة الزمالك السابقة بوعد بالسماح له بالرحيل عقب انتهاء بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح هاني حتحوت، إن إدارة الزمالك الحالية تتمسك باستمرار مصطفى محمد حتى أولمبياد طوكيو، لتسويقه بشكل أفضل، ولهذا رفضت العرض الفرنسي الذي تلقته مؤخرا، إلا أن اللاعب يرفض ذلك ويرغب في الرحيل بشهر فبراير المقبل وهو ماجعله يعبر عن غضبه بالغياب عن مران اليوم، اعتراضا على قرار الإدارة برفض العرض الفرنسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة