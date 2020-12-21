وزيرة الهجرة: بسمع أغاني مهرجانات وليهم أغنيات لطيفة

كشفت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل جديدة بشأن حياتها الخاصة وأي أنواع الأغاني تفضل.





وقالت مكرم، في حوارها ببرنامج "حديث القاهرة" مع خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس: "أنا بسمع أغاني مهرجانات بس مش متابعة وليهم أغاني لطيفة.. أولادي مش بيسمعوها لانهم عاشوا فترة طويلة فى الخارج".





وأضافت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن: "أغانى المهرجانات لن تؤثر على مبادرة اتكلم عربي.. إحنا بنتصدى لحملات طمس الهوية وبالتأكيد عادتنا وتقاليدنا وقيمنا وذوقنا سيكون لها دور فى هذا".





وتابعت الوزيرة، أن توليها مهمة الوزارة شرف وتحدٍ حتى تثبت للقيادة السياسة، أن عودة وزارة الهجرة لجسد الحكومة، أمر ضروري وتثبت للمصريين فى الخارج أن الوزارة ليست شرفية، قائلة: "كان فى أول سنة ليا في الوزارة، الشغل شديد وكانوا ديما يقولوا لى قدمك سعد".



