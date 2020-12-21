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محافظات

ضبط مصنع ينتج حلوى الأطفال على شكل سجائر بالدقهلية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:34 ص
ضبط مصنع ينتج حلوى
ضبط مصنع ينتج حلوى الأطفال على شكل سجائر بالدقهلية
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همت الحسينى

تمكنت حملة تموينية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية امس الاحد من ضبط مصنعا لتعبئة وإنتاج حلوى للأطفال في عبوات على شكل سجائر بميت غمر.


ومن جانبه  اكد  وكيل الوزارة أن المصنع الذي تم ضبطه يقوم بتعبئة الحلويات في عبوات على  شكل علب سجائر بناحية ميت غمر كما يقوم بعمل الحلوى على شكل السيجارة .


وأضاف وكيل الوزارة انه بالفحص تبين ان المصنع يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 20  كرتونة بها 5760 علبة حلويات على شكل سجائر   وجرى  إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة، وتم  التحفظ على المضبوطات.


فيما سبق ان اعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أنه في إطار خطة المديرية وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة لفرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة، لشن وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، تم المرور على  295 منشأة.

وأسفرت حملات المرور على المنشآت عن تحرير 135 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت، كما تمت التوصية بغلق  93 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص.

كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1562 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 404 لتر عصائر  والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية ، كما تم  إرسال  400 عينة تم أخذها وإرسالها إلى المعامل للفحص. وتم ضبط  1743 كيلو أغذية متنوعة و195 لتر عصائر والبان وزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

  
من جانبه، شدد الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة .
ضبط مصنع ينتج حلوى الأطفال على شكل سجائر بالدقهلية
ضبط مصنع ينتج حلوى الأطفال على شكل سجائر بالدقهلية
ضبط مصنع ينتج حلوى الأطفال على شكل سجائر بالدقهلية
ضبط مصنع ينتج حلوى الأطفال على شكل سجائر بالدقهلية
ضبط مصنع ينتج حلوى الأطفال على شكل سجائر بالدقهلية
ضبط مصنع ينتج حلوى الأطفال على شكل سجائر بالدقهلية
ضبط مصنع ينتج حلوى الأطفال على شكل سجائر بالدقهلية
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