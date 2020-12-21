إسماعيل يوسف: أمير عادل وقع للزمالك وتجديد إعارة سيسيه بسبب الأجانب

قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ، أن أمير عادل قام بالتوقيع قبل التراجع عن الصفقة.





وأضاف إسماعيل يوسف خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"،أن إدارة الكرة داخل نادي الزمالك هي من قامت بترشيح الصفقات الجديدة، متابعا: "باتشيكو طالب التعاقد مع مدافع جيد حتي لو كان من الدرجة الثانية".





وعن أسباب التراجع عن عودة رزاق سيسيه وتجديد إعاراته للاتحاد السكندري، أكد إسماعيل يوسف أن عودة رزاق سيسيه للزمالك كانت في غاية الصعوبة بسبب كثرة اللاعبين الأجانب داخل صفوف الفريق.



