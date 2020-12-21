متاجرة بالدين والمريض.. هاني الناظر يكشف عن بعض الخرافات المستخدمة لعلاج الأمراض

وأشار إلى أن قديما كان هناك بعض الأمراض الجلدية التي كانت تؤدي إلى الوفاة ولكن هذا الأمر تغير تماما وأصبح لا يوجد أي مرض ليس له علاج.





وشدد على أهمية التشخيص المبكر والصحيح واختيار العلاج المناسب وكتابته بالجرعات المناسبة.



وفيما يخص مرض "عين السمكة"، أوضح، أنه من الأمراض الفيروسية المعدية التي قد يتكاثر من مكان إلى آخر.

وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدي، الحديث لأصحاب الخرافات العلمية والطبية، قائلا: "هما بيتاجروا بالعلم والدين في نفس الوقت"، معقبا: انتشر على السوشيال ميديا خلال الايام الماضية موضوع "لبن الحمير" وقدرته على تقوية المناعة والحماية من الأمراض.وأكمل "الناظر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، :كل هذه الخرافات تعد متاجرة بالمريض، معقبا: لا يجب علينا الأنصياغ لهذه الأمور في ين تواجد الطب والعلاج.