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أبرز تصريحات وزير الرياضة لـ أحمد موسي: فريق الزمالك ثروة.. وانتخابات اتحاد الكرة في هذا التوقيت

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:31 ص
أشرف صبحي، وزير الشباب
أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
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حمزة شعيب
حل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضيفًا على الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ونرصد لكم خلال التقرير  التالي ابرز التصريحات:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه لا إغلاق لأي مؤسسة رياضية في مصر بسبب كورونا وسيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخلها للوقاية من انتشار العدوى بالفيروس.


قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن أي بطولة تحصل عليها مصر عالميا تسعدنا في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المصري وتفوقه.

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ان البطل المصرى العالمى بيج رامي نموذج مشرف للرياضة المصرية.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن أي بطولة تحصل عليها مصر عالميا تسعدنا في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المصري وتفوقه.

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الجميع سيعمل من أجل الحفاظ على فريق الكرة بنادي الزمالك، معتبرًا أنه "ثروة" ولابد من الحفاظ عليه.

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