كيف تحول جسمك لماكينة حرق بحيل مجربة

تجنب الأطعمة السكرية





ا قرأ أيضًا: للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديو



الصوم المتقطع

الصيام المتقطع يحسن صحتك العامة. يساعد في تقليل فرص الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب واضطرابات الدماغ ستحصل على طاقتك من الجلوكوز المخزن في الكبد.



يمكن أن يساعدك الصيام على إنقاص الوزن بينما يعمل التمثيل الغذائي بشكل أفضل.

إحدى الطرق الشائعة للصيام المتقطع هي الصيام لمدة 14 إلى 16 ساعة في اليوم ، بدءًا من الوقت الذي تنهي فيه وجبتك ليلًا حتى الغداء في اليوم التالي. ثم تأكل لمدة 8 إلى 10 ساعات القادمة. إحدى الطرق الشائعة للصيام المتقطع هي الصيام لمدة 14 إلى 16 ساعة في اليوم ، بدءًا من الوقت الذي تنهي فيه وجبتك ليلًا حتى الغداء في اليوم التالي. ثم تأكل لمدة 8 إلى 10 ساعات القادمة.





خلال صيامك يمكنك شرب الماء أو القهوة أو الماء أو أي شيء بدون سكر.





بالطبع ، هذا الصيام ليس عذرًا لتناول مجموعة من الأطعمة السريعة أو تجاوز كمية السعرات الحرارية التي تتناولها. هذا لن ينجح ، وقد يزيد وزنك. لكن القيام بصيام متقطع يمكن أن يعزز التمثيل الغذائي الخاص بك في أي مكان من 5 إلى 15٪.



