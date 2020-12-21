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مرأة

كيف تحول جسمك لماكينة حرق بحيل مجربة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
للتخلص من دهون البطن إليك نصائح لإنقاص الوزن  وتحويل جسمك لمكينة حرق الدهون بأمان يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

تجنب الأطعمة السكرية
الأطعمة السكرية مثل البسكويت والمافن والحلوى والزبادي المجمد والقهوة المنكهة والشاي والمشروبات الغازية السكرية تسبب زيادة الوزن في بطنك. يتكون السكر من جزء من الجلوكوز وجزء من الفركتوز.تشير الدراسات إلى أن الجلوكوز والفركتوز يسببان تأثيرات مختلفة على صحتك.



الصوم المتقطع
 الصيام المتقطع يحسن صحتك العامة. يساعد في تقليل فرص الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب واضطرابات الدماغ ستحصل على طاقتك من الجلوكوز المخزن في الكبد.

يمكن أن يساعدك الصيام على إنقاص الوزن بينما يعمل التمثيل الغذائي بشكل أفضل.

إحدى الطرق الشائعة للصيام المتقطع هي الصيام لمدة 14 إلى 16 ساعة في اليوم ، بدءًا من الوقت الذي تنهي فيه وجبتك ليلًا حتى الغداء في اليوم التالي. ثم تأكل لمدة 8 إلى 10 ساعات القادمة. 

خلال صيامك يمكنك شرب الماء أو القهوة أو الماء أو أي شيء بدون سكر. 

بالطبع ، هذا الصيام ليس عذرًا لتناول مجموعة من الأطعمة السريعة أو تجاوز كمية السعرات الحرارية التي تتناولها. هذا لن ينجح ، وقد يزيد وزنك. لكن القيام بصيام متقطع يمكن أن يعزز التمثيل الغذائي الخاص بك في أي مكان من 5 إلى 15٪.

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