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توك شو

أخبار التوك شو.. حسام حسني يكشف حقيقة دخول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر.. ووزير الرياضة يكشف موعد إجراء انتخابات اتحاد كرة القدم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها أبرزها خلال التقرير الآتي:


قال أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه تم رصد ظهور سلالة جديد لفيروس كورونا في إنجلتر وذلك عن طريق زيادة نسب الإصابة بين المواطنين، معقبا: السلالة الجديدة أكثر انتشارا ولكن أقل تأثيرا.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن أي بطولة تحصل عليها مصر عالميا تسعدنا في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المصري وتفوقه.

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه حتي هذه اللحظة لم تظهر في مصر حالات مصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة في أوروبا حاليا وحذرين جدا من دخولها وتفشيها في مصر.

روى الفنان صلاح عبدالله، تفاصبل احتفالية 50 سنة فن للفنان محمد صبحي، قائلا: محمد صبحي قام بحفل وفقا لقوانينه، من ضمنها عدم اصطحاب الهاتف داخل الحفل.

قال الدكتور حيدر حاتم، استشاري طب الأسرة وزميل كلية أطباء الأسرة الملكية، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار بنسبة 70%، عن الفيروس الأول الذي ظهر العام الماضي، مشيرا إلى أن رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" كشف عن السلالة الجديدة للفيروس.

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الأول غيابا، لا يعني حذف أجزاء من المناهج، معقبا: الوزارة وفرت قنوات تعليمية من أجل متابعة الدروس منزليا.

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت تطبيق تناوب العاملين منعا لانتشار فيروس كورونا، منوها إلى أن قرار التنواب متروك للمديريات والمحافظين.

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إن تحور فيروس كورونا يعني تغيرًا في التركيب الجيني للفيروس، لافتًا إلى أن الفيروس لا يزال نوعا واحدا، واللقاح الذي يستخدم في أمريكا أو أوروبا يمكن استخدامه في مصر.

طالب الإعلامي أحمد موسى المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة كورونا الثانية قائلا «نخلي بالنا شوية مفيش احتفالات رأس السنة .. الموجة الثانية ذروتها تأتي مع بداية الشتاء عكس الموجة الأولى التي تم عمل حظر جزئي معها وإيقاف الدراسة، ولكن هذه المرة لن يتم إيقاف الدراسة».
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