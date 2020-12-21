القباج: برامج حماية الأسر الأولى بالرعاية تتصدر خطة الدولة لدعم البسطاء.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برامج حماية الأسر الأولي بالرعاية تتصدر خطة الدولة لدعم البسطاء والمحتاجين.





وأضافت «القباج» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحقيقة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن تطوير دور الرعاية للأيتام من مهام الوزارة في الوقت الحالي وسنعمل علي ذلك بكامل طاقتنا.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإغاثة بشكل عام هي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية سواء في العالم أجمع أو في وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن أزمة انتشار كورونا في مصر كانت أزمة جماعية وقامت التضامن بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بفرش 17 مدينة جامعية للعزل لمصابي فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الدكتورة نيفين القباج أنه تم التنسيق أيضا مع وزارة الشباب والرياضة لتنسيق أماكن عزل مصابي كورونا داخل مراكز شباب تابعة لوزارة الرياضة والشباب.



