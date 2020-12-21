فرحا بفوزه.. والدة البيج رامي تغني على الهواء مباشرة.. شاهد





وفاز بيج رامى بلقب مستر اولمبيا البطوله الاقوى في عالم المحترفين بعد أن نال ثقة خبراء اللعبه حول العالم لما ظهر به من مظهر قوي متكامل، وسط منافسين من كل أنحاء العالم، وأسماء قويه في عالم الاحتراف ابرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات الذي عاد لينتزع الفوز الثامن وايضًا بطل العام السابق براندون كيري والبطل الإيراني هادي شَوبان والهولندي وليم بوناك.





تجدر الإشارة إلى أن بطولة أولمبيا للوزن المفتوح، انطلقت فعالياتها في ساعة مبكرة أمس السبت في "الثالثة فجرًا" بتوقيت مصر الثامنه مساءً بتوقيت أورلاندو فلوريدا امريكا.





وبدأ العرض النهائي فجر اليوم بتوقيت مصر وخوض المنافسات النهائيه واعلان الترتيب للأبطال.

وأضافت "والدة بيج رامي" خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "من فرحتي بيه قلت له افرح يا رامي، مسمعتش غنوة عبدالحليم محدش فرحان في الدنيا اد الفرحان بنجاحه".كما قامت والدته بغناء أغنية عبد الحليم حافظ على الهواء مباشرة فرحا بنجاح وفوز البيج رامي.