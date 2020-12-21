فرحا بفوزه.. والدة البيج رامي تغني على الهواء مباشرة.. شاهد

أعربت والدة "البيج رامي" عن سعادتها البالغة بفوز ابنها ببطولة مستر أولمبيا، قائلا: هو مكنش خايف قبل البطولة، وقبل ما يسافر قعد معايا وباس أيدي وراسي وطلب منب أني ادعيله"، معقبة: "ربنا يرضى عنه ويوفقه في كل حياته".
وأضافت "والدة بيج رامي" خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "من فرحتي بيه قلت له افرح يا رامي، مسمعتش غنوة عبدالحليم محدش فرحان في الدنيا اد الفرحان بنجاحه".
كما قامت والدته بغناء أغنية عبد الحليم حافظ على الهواء مباشرة فرحا بنجاح وفوز البيج رامي.
كما قامت والدته بغناء أغنية عبد الحليم حافظ على الهواء مباشرة فرحا بنجاح وفوز البيج رامي.
وفاز بيج رامى بلقب مستر اولمبيا البطوله الاقوى في عالم المحترفين بعد أن نال ثقة خبراء اللعبه حول العالم لما ظهر به من مظهر قوي متكامل، وسط منافسين من كل أنحاء العالم، وأسماء قويه في عالم الاحتراف ابرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات الذي عاد لينتزع الفوز الثامن وايضًا بطل العام السابق براندون كيري والبطل الإيراني هادي شَوبان والهولندي وليم بوناك.
تجدر الإشارة إلى أن بطولة أولمبيا للوزن المفتوح، انطلقت فعالياتها في ساعة مبكرة أمس السبت في "الثالثة فجرًا" بتوقيت مصر الثامنه مساءً بتوقيت أورلاندو فلوريدا امريكا.
وبدأ العرض النهائي فجر اليوم بتوقيت مصر وخوض المنافسات النهائيه واعلان الترتيب للأبطال.