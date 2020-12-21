زوجة البيج رامي تكشف عن نص مكالمته لها عقب الفوز

قال شقيق "البيج رامي، إنه دائما كان المميز لدى والدته، معقبا: رامي منذ طفولته وهو بيهتم بالرياضة واللياقة، وعليه كان رامي يحصل على القدر الأكبر من الاهتمام والطعام.





وأضافت زوجة "البيج رامي" خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" : "روتين رامي الغذائي والرياضي في البطولة يختلف عن اليوم العادي، معقبة: الروتين صعب للغاية ومش سهل أي حد يستحمله.. فهو ملتزم بجدول معين".





وتابعت: "رامي بيدرب ساعتين يوميا، معقبة: رامي تواصل معي بعد الفوز بالبطولة وتسأل عن بناته ومدى سعادتهم بفوزه".





واسترسلت قائلة: "رامي منذ دخوله مجال كمال الأجسام تحدث معي وأنا لا اهتم كثيرا بحوار الغيرة، متابعة: رامي الكل يشهد بأخلاقه".



