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رياضة

لم أتوقع رحيله بتلك الطريقة.. إسماعيل يوسف يرد على تصريحات كهربا بشأن الزمالك

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
علق إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على رحيل كهربا لاعب الفريق السابق لصفوف النادي الأهلي.

وقال إسماعيل يوسف خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، :" لم أتوقع رحيل كهربا عن الزمالك بتلك الطريقة ".

وتابع:" عقد كهربا مع الزمالك سليم 100% "، وحديث كهربا عن وجود تهاون في لائحة الزمالك غير صحيح ويتم تطبيق اللائحة على كافة اللاعبين".

واوصل:" شيكابالا لم يتأخر دقيقة واحدة على مدار ثلاث سنوات داخل نادي الزمالك".

وأتم :" وجود شيكابالا وطارق حامد وجنش ساعد اللاعبين كثيرا داخل الزمالك".

وأكد إسماعيل يوسف أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور كان يكن كل التقدير لمحمود كهربا.
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