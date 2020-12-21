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توك شو

حط إيده على ضهرها.. أحمد زاهر يكشف حقيقة غضبه من أحد معجبي ابنته.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:45 ص
احمد زاهر
احمد زاهر
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محمد حليم قنديل
قال الفنان احمد زاهر، إنه لا يحب أن يكسف أو يغضب أحد من جمهوره لأن الجمهور هو من قام بصناعة نجوميته ولكن لا يعقل أن يطلب أحد الجمهور بالتقاط صورة مع ابنته ويضع يده علي ظهرها ولا انزعج أو أتعصب.

وأضاف «زاهر» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أنه لابد أن يكون هناك احترام خصوصية من الجمهور للفنان، قائلا "هو الجمهور هيزعل مني عشان انا راجل".

وتابع أحمد زاهر أنه بعد ما رأي يد الشخص الذي أراد أن يلتقط صورة مع ابنته علي ظهرها قام بالانفعال عليه ولكن لم يقم بضربه.

وتعرضت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، لموقف محرج على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز ديرجيست لعام 2020، وذلك بمجرد وصولها إلى مقر الحفل ليلة ليلة الجمعة 18 ديسمبر.

وظهرت ليلى أحمد زاهر، في أحد الفيديوهات المتداولة، وهي تحاول تحرير ذيل فستانها المنسدل على الأرض، وكانت لا تستطيع السير بسببه، فحاولت مرارًا تحريره من أقدام المارين على السجادة الحمراء فالتقطت عدسات التصوير هذا الموقف. 
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