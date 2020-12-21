أخبار التوك شو.. تفاصيل التأمين الصحي للمصريين بالخارج.. وحسام حسني يكشف حقيقة دخول سلالة كورونا الجديدة مصر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها أبرزها خلال التقرير الآتي:









قال الفنان احمد زاهر، إنه لا يحب أن يكسف أو يغضب علي أحد من جمهوره بسبب أن ذلك الجمهور هو من قام بصناعة نجوميته ولكن لا يعقل أن يطلب أحد الجمهور بالتقاط صورة مع ابنته ويضع يده علي ظهرها ولا انزعج أو أعتصب.





وأضاف «زاهر» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أنه لابد أن يكون هناك احترام خصوصية من الجمهور للفنان، قائلا "هو الجمهور هيزعل مني عشان انا راجل".









قال ضياء الدين كمال، أستاذ واستشاري علم الأمراض وسكرتير عام جمعية الأطباء المصريين بلندن، أن فيروس كورونا يحدث به الكثير من التغيرات، نتيجة كونه فيروس تنفسي يحيط به العديد من التغيرات، معقبا: التغيرات والطفرات تحدث باستمرار في الفيروسات خاصة التنفسية.





وأكمل: الفيروس حدث له أكثر من طفرة، حدث على البروتين المتواجد على الفيروس، مما جعله أكثر أكثر التصاقا ومهاجمه للأجسام، معقبا: وعليه ارتفعت نسبة الإصابة إلى 70%.













قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن أي بطولة تحصل عليها مصر عالميا تسعدنا في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المصري وتفوقه.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ممدوح السبيعي أو بيج رامي الحاصل على بطولة مستر أولمبيا ، دخل أكثر من محاولة سابقة في البطولة.













قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه حتي هذه اللحظة لم تظهر في مصر حالات مصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة في أوروبا حاليا وحذرين جدا من دخولها وتفشيها في مصر.





وأضاف «حسني» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار بمعني أن نسبة انتشارها بين المواطنين اسرع من انتشار كوفيد- 19.

















قال الدكتور عمرو المليجي أستاذ أمراض الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة، إنه مازال هناك أشياء كثيرة لا نعلمها عن فيروس كورونا وآثاره الجانبية غير معروفة حتي الآن.





وأضاف «المليجي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن هناك أحاديث انتشرت حول فيروس كورونا وتأثيره علي القدرة الجنسية لدي الرجال، مشيرا إلى أنه بالفعل هناك خلايا في الخصية يمكنها استقبال فيروس كورونا.













قال المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة برايم، إن مصر أول دولة في العالم تقوم بعمل تأمين صحي لمواطنيها في الخارج في حال الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يسبقها أحد في هذه الخطوة سوى بعض الحالات الفردية لبعض الشركات.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التأمين يشمل إقامة الفرد في البلد المسافر لها لمدة 3 أيام.













توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو ما بين 2% و 3.5% خلال العام المالي الحالي.









وأضافت هالة السعيد خلال حوارها في برنامج كلمة اخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن أسباب تراجع الفقر لاول مرة منذ عشرين عامًا ترجع إلى برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي طبقتها الدولة .













قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت عدم احتساب ما تبقي من أيام الفصل الدراسي الاول ضمن أيام الغياب لمن يرغب في ذلك، مشيرا إلى أن المدارس مازالت تعمل كما هي وبنفس عمل مجموعات التقوية ولكن من يخاف علي أولاده من الذهاب الي المدارس فعليه استكمال المواد الدراسية علي المنصات التعليمية المختلفة التي وفرتها الوزارة للطلاب.



