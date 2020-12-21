تتجاوز قيمتها مليون جنيه.. احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أثناء القيادة.. فيديو

أعلن اليوتيوبر أحمد حسن، اشتعال سيارته الجديدة من نوع مرسيدس2020 اثناء قياذته السيارة مع أفراد عائلته بأحد الشوارع بالقاهرة.
وبث احمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لاشتعال السيارة التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنبة وتحولها الي قطعه من النيران المشتعله.
وكشف احمد حسن انه اثناء قيادة السيارة لاحظ وجود دخان خارج منها مما أدي إلي توقفه بالعربية واكتشف انها بدأت في الاشتعال وسرعان ما خرج متها هو وزوجته زينه وقام بتصوير الفيديو.
وهاجم احمد حسن الشركة المصنعة السياراة " مرسيدس" بسبب انفجارها في الطريق.