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تسابيح كيهك في منازل الأقباط بدلا من الكنائس بسبب كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال القس بولا فؤاد رياض، كاهن كنيسة مارجرجس المطرية بالقاهرة، إن  البابا تواضروس اصدر قرار بمنع تسابيح 7 و 4 التي تحدث تضرعا للغذراء، وذلك للمحافظة على حياة المواطنين، معقبا: التسابيح كانت تمدت حتى صباح اليوم التالي.

وأوضح "رياض"  خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "مساء دى أم سى" المذاع على "دى أم سى"، أن التسابيح ستكون مسجلة، واحتمال أن يسمح لبعض الكنائس بإقامة التسابيح في وجود لإجراءات الاحترازية.

وتابع: أنهم يحتفلون بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة الشرقية فى 7 يناير بعد فترة صوم وصلت إلى 43 يوم مثلما استلم موسى عليه السلام الألواح من الله عند جبل الطور بسيناء، أما الكنائس الربية تحتفل بالعيد يوم 25 ديسمبر.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قال إن عمل الدينونة خاص بالله وحده، مشيرا إلى أن الإنسان الذي يعيش دون أن يدين أحدا يعيش حياة فرح دائم.

وأوضح البابا تواضروس خلال تأملاته الصباحية في «الإصحاح السابع من إنجيل متى»، والتي تعرف بـ«الموعظة على الجبل»، أنه ربما تكون إدانة الآخرين غير صحيحة أو أن الحكم، والتمادي في هذه الخطية المتمثلة في إدانة الآخرين، تسبب الاكتئاب نتيجة الشعور بحمل الكثير من الخطايا. 

وأكد البابا تواضروس أنه عندما يقف الإنسان أمام الله الديان العادل، سوف يشعر بأنه يحمل خطايا كثيرة، نتيجة  تكرار الحكم على الآخرين وإدانتهم.

وكشف البطريرك الـ118 أن هناك مفاتيح للصلاة القوية، وهي «اسألوا تعطوا.. اطلبوا تجدوا.. أقرعوا يفتح لكم»، مشيرا إلى أن هذه الأفعال تشير إلى قوة الصلاة، خاصة أن الصلاة تعتبر حياة وحب مع الله.

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