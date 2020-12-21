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التضامن: الدولة تجدد عهدها الاجتماعي بدعم الفئات الأولي بالرعاية.. والاتفاق مع مجلس الوزراء لرصد الحالات الإنسانية ومساندتهم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
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محمد حليم قنديل
-نيفين القباج:الاتفاق مع مجلس الوزراء لرصد الحالات الإنسانية ومساندتهم بشكل استباقي
-‏وزيرة التضامن:برامج حماية الأسر الأولى بالرعاية تتصدر خطة الدولة لدعم البسطاء
-‏وزيرة التضامن:الدولة تجدد عهدها الاجتماعي بدعم الفئات الأولي بالرعاية

أستضاف برنامج المواجهة المذاع علي قناة إكسترا نيوز، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة بعض القضايا الهامة والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برامج حماية الأسر الأولي بالرعاية تتصدر خطة الدولة لدعم البسطاء والمحتاجين.

وأضافت أن تطوير دور الرعاية للأيتام من مهام الوزارة في الوقت الحالي وسنعمل علي ذلك بكامل طاقتنا.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإغاثة بشكل عام هي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية سواء في العالم أجمع أو في وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن أزمة انتشار كورونا في مصر كانت أزمة جماعية وقامت التضامن بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بفرش 17 مدينة جامعية للعزل لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج أنه تم التنسيق أيضا مع وزارة الشباب والرياضة لتنسيق أماكن عزل مصابي كورونا داخل مراكز شباب تابعة لوزارة الرياضة والشباب.

وأشارت إلى أنه تم الاشتراك أيضا مع وزارة الصحة والسكان بتوفير كمامات واحتياجات طبية أخري خلال أزمة فيروس كورونا المستجد في الموجة الأولي.

ونوهت إلى أن الأيتام وكريمي النسب جميع فئات المجتمع ترق قلوبهم لهم لأنهم ليس لهم يد بما هم فيه من حالة صعبة وخاصة كريمي النسب.

وبالإضافة إلى أن قامت بتغير مسمي مجهول النسب إلي كريمي النسب لتخفيف الكلمة علي هؤلاء الأطفال ولدعمهم عند كبرهم وعدم معرفة والديهم.

مؤكدة أن كريمي النسب لا يمكن أن يتعرضوا للتنمر في المستقبل بسبب تربيتهم في دور رعاية وعدم معرفة أهاليهم لأن تلك الدور هي بيوتهم والوزارة هي القائمة والمسؤولة علي مراقبة تلك الدور.

وتابعت إنه تم الاتفاق مع مجلس الوزراء لرصد الحالات الإنسانية ومساندتهم بشكل استباقي.

وقالت إن هناك دعم متواصل من الدولة للأيتام في مجالي التعليم والصحة، مشيرة إلى أن الوزارة لها تعامل مع المواقع التي تقوم برصد الحالات الإنسانية لكي تقدم الخدمة والرعاية للمحتاجين.
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