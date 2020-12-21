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أخبار البلد

جددوا لابن ميت عقبة.. الجماهير تدعم ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:02 ص
ساسي
ساسي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ساسي_الاسطوري_مطلب_جماهيري.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏جددوا للى شارينا وعايز يستمر معانا #ساسي_الاسطوري_مطلب_جماهيري" و "‏ساسي لاعب عالمي ومن العصب الزمن يجيب زيه لو بعد ٥٠ سنة فتجديد ليه هو ضمان لاعب خط وسط من أفضل لاعبين الوسط في إفريقيا ‎#ساسي_الاسطوري_مطلب_جماهيري". 

وقال أخرون "‏‎#ساسي_الاسطوري_مطلب_جماهيري تجديد عقد فرجاني ساسي امن زملكاوي قومي" و" ‏جددوا لإبن ميت عقبه ". 

توصل مسئولو الكرة بنادي الزمالك مع الدولي التونسي فرجاني ساسي ومهند عون وكيله إلى تجديد تعاقد ساسي مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وتم الاتفاق على تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك لمدة موسم واحد مقابل مليون و550 ألف يورو.

وأكد مصدر مطلع أن توقيع العقود مع اللاعب سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل مباراة الأهلي نهاية الشهر الجاري في بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء يوم 28 ديسمبر على ستاد برج العرب.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "" عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويستضيف الزمالك الجولة كاملة في مصر بعد الاتفاق مع الفريق التشادي حيث تقام مباراة الذهاب يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.




ويقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولي بقيادة يانيك مالالا كابانجا حكم ساحة وسفاري أوليفر ونجيلا جيليان حكام مساعدين وكيبينحو نومبي حكم رابع.

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