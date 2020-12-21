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سيارات

رفع المساحات ومراجعة لزوجة الزيت.. أهم وسائل المحافظة على السيارة في الشتاء

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
انطلق فصل الشتاء فلكيا اليوم في نصف الكرة الأرضية الشمالي ويستمر حتى 20 مارس 2021، ويشهد سكان تلك المنطقة العديد من الظواهر الجوية التي تؤثر على حياتهم اليومية.

وتعتبر السيارات من الأشياء الأكثر عرضة للخطر في موسم الأمطار، حيث أنها تتعرض للكثير من الأضرار ، وهذا يرجع إلى المفاهيم الخاطئة التي يتبعها السائقين مع سياراتهم. 

وفي هذا التقرير نقدم أبرز النصائح التي تستطيع بها المحافظة على سيارتك طوال هذا الفصل: 

1-الكثير من أصحاب السيارات اعتادوا على إحماء محركات السيارة الحديثة أثناء التوقف في أيام الشتاء ، وهذا يؤثر على المحرك ، حيث انه لا يتم إحمائة بسرعة خلال التوقف.

2-رفع المساحات عن الزجاج خلال الليل، وبهذه الطريقة يمكن تجنب تجمدها، بالإضافة إلى هذا يلزم أن تعمل المساحات على زجاج خال من الخدوش.

3-انخفاض درجات الحرارة يتسبب في زيادة لزوجة زيت المحرك، ويتطلب ذلك مدة ظمنية  أطول بعض الشيء حتى يتم تزليق جميع الأجزاء في المحرك بعد تشغيله، لذلك ينبغي مراعاة درجة اللزوجة للزيت خلال فصل الشتاء.

4- من الأفضل أن يقوم السائق والراكب الأمامي بتجنب وصول مياه الأمطار إلى المقصورة أثناء الدخول إلى السيارة.


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