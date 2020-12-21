ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:08 ص
أهالي عزبة الهجانة
أهالي عزبة الهجانة قبل نقلهم
Advertisements
عبد العزيز جمال
حصل موقع "صدى البلد" على مجموعة من الصور ومقطع فيديو ترصد جمال وفخامة الشقق التي تسلمها المنقولين من عزبة الهجانة العشوائية إلى مشروع أهالينا السكني بحي السلام بعد أن كانوا يقيمون في عشش عشوائية أسفل خطوط الضغط العالي.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه يتم نقل أهالي العشوائيات لمساكن آدمية في إطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء تماما على العشوائيات بنهاية العام الحالي.

وكان المحافظ قد وجه بتوفير أتوبيسات المحافظة لنقل الأهالي إلى المساكن الجديدة للتسهيل عليهم.

من جانبهم أشاد الأهالي بجهود الدولة في توفيرشقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية، كما ابدوا سعادتهم بتوافر الخدمات المتكاملة من مدارس وحدائق وملاعب ومساجد وكنائس وكافة احتياجاتهم بمدينة أهالينا المنفذة بشكل حضاري لائق يوفر لهم حياة كريمة في فترة زمنية وجيزة.

وأكد المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه الانتهاء من تسكين 963 أسرة من عزبة الهجانة مقيمين أسفل خطوط الضغط العالى وإزالة 438 منزلا مقاما بطريقة غير آمنة بالقرب من خطوط الكهرباء الهوائية والتى تمثل خطورة على السكان وجارى تحويل خطوط الكهرباء إلى أرضية بمعرفة شركة نقل الكهرباء لتنفيذ محور الوفاء والأمل والذى يربط الدائرى بطريق السويس مرورًا بعزبة الهجانة.
\
 محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس  حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة أسفل خطوط الضغط العالي  ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.  

وأكد المحافظ ان إنشاء تلك المحاور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير.
حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور
حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور
حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور
حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور
حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور
حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور
حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور
حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور
حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور
حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور
حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور
حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور
حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور
حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور
حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السلاب لأهالي عزبة الهجانة: لن يضار مواطن من إخلاء منطقة الضغط العالي

شاهد فرحة أهالى عزبة الهجانة بعد نقلهم إلى مدينة متكاملة

برلمانية: أكثر من 8000 أسرة مستفيدة من "أهالينا 3" لتطوير العشوائيات

محافظ القاهرة: نقل 1411 أسرة من عزبة الهجانة لمساكن أهالينا لإنشاء محور الوفاء والأمل

محافظ القاهرة: رد مبلغ جدية التصالح لمقدم الطلب في هذه الحالة

غلق وتشميع مطعم أم حسن في مدينة نصر لهذا السبب

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 20 عاما.. الجيش السوداني يسيطر على آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا

ركب مركب الموت تحت تهديد السلاح.. أسرة ضحية الهجرة غير الشرعية بالبحيرة تروي كواليس الحادث

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 21-12-2020

سكانها لاذوا بالفرار.. قصة مسنة عاشت بمفردها في قرية مهجورة لمدة 47 عامًا

نجم الأهلي السابق: أتمنى انتقال صلاح إلى ريال مدريد

وكيل جيرالدو: اللاعب تلقى عرضا برازيليا والأهلي لا يرغب في استمراره بالفريق

Advertisements

الجرام يقترب من 940 جنيها.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 -12-2020

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

أم تطالب وزير التعليم بفرض الحظر لزيادة حالات كورونا.. وشوقي يرد: ده مش قرارنا

شاهد.. لحظة احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائري المعادي

رسميا.. بدء فصل الشتاء اليوم وهذا ما سيحدث

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

ما يقارب 20% من النزلاء.. تفشي فيروس كورونا في السجون الأمريكية

محمد فاروق: مروان محسن طلب من موسيماني عدم المشاركة مع الأهلي

أخبار الرياضة.. بشرى لجماهير الأهلي عن مباراة سونديب.. إسماعيل يوسف يرد على تصريحات كهربا

التربية والتعليم: كورونا لو غلبتنا هنأجل العام الدراسي واستمرار الدراسة لمدة 3 أسابيع فقط

بعد إصابته بكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني وموعد خروجه من المستشفى

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة بثينة رشوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا

بفستان ملفت.. ميرهان حسين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

سكانها لاذوا بالفرار.. قصة مسنة عاشت بمفردها في قرية مهجورة لمدة 47 عامًا