حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور





وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه يتم نقل أهالي العشوائيات لمساكن آدمية في إطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء تماما على العشوائيات بنهاية العام الحالي.

وكان المحافظ قد وجه بتوفير أتوبيسات المحافظة لنقل الأهالي إلى المساكن الجديدة للتسهيل عليهم.

من جانبهم أشاد الأهالي بجهود الدولة في توفيرشقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية، كما ابدوا سعادتهم بتوافر الخدمات المتكاملة من مدارس وحدائق وملاعب ومساجد وكنائس وكافة احتياجاتهم بمدينة أهالينا المنفذة بشكل حضاري لائق يوفر لهم حياة كريمة في فترة زمنية وجيزة.





وأكد المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه الانتهاء من تسكين 963 أسرة من عزبة الهجانة مقيمين أسفل خطوط الضغط العالى وإزالة 438 منزلا مقاما بطريقة غير آمنة بالقرب من خطوط الكهرباء الهوائية والتى تمثل خطورة على السكان وجارى تحويل خطوط الكهرباء إلى أرضية بمعرفة شركة نقل الكهرباء لتنفيذ محور الوفاء والأمل والذى يربط الدائرى بطريق السويس مرورًا بعزبة الهجانة.

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محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة أسفل خطوط الضغط العالي ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

وأكد المحافظ ان إنشاء تلك المحاور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير.

حصل موقع "صدى البلد" على مجموعة من الصور ومقطع فيديو ترصد جمال وفخامة الشقق التي تسلمها المنقولين من عزبة الهجانة العشوائية إلى مشروع أهالينا السكني بحي السلام بعد أن كانوا يقيمون في عشش عشوائية أسفل خطوط الضغط العالي.