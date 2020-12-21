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رياضة

بعد كفاح 10 سنوات.. بيج رامي يتحدث عن إنجاز مستر أولمبيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:27 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
توّج البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال بيج رامي في تصريحات صحفية أجنبية بعد الفوز باللقب: "أشكر الله على تحقيق ذلك الإنجاز الكبير الذي لطالما انتظره طويلا، فأريد أن أوجه الشكر للجماهير وعائلتي وأصدقائي وفريق العمل الخاص بي ومدرب وكل من دعمني".

وأضاف: "شعوري بعد تحقيق لقب مستر أولمبيا لا يمكن وصفه فأنا سعيد للغاية وأشعر أنني ولدت في هذه اللحظة من جديد فلقد كانت هناك لحظات صعبة طوال 10 سنوات من الانتظار والمثابرة والاجتهاد في هذا المسرح، فيمكن القول أنني ما زالت أحلم أنني حققت حلمي وأصبحت البطل فأنا سعيد للغاية".

وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان حصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار.

كما فاز بيج رامي بلقب "بطل الشعب 2020".


وقال موقع "فيتنس فولت" إن معظم الاهتمام كان متوجها إلى البطل براندون كاري، وفيل هيث ، مع عودة فيل للفوز باللقب الثامن باعتباره أحد أكبر الأحداث. ومع ذلك، عندما اعتلى الرياضيون المسرح، كان بيج رامي هو الذي لفت الأنظار وكان في أفضل حالات حياته المهنية. لقد كان قادرًا على مطابقة أو التغلب على كل وضع ضد الأبطال ، وقد أثار الإعجاب حقًا في طريقه إلى فوزه وجائزة بطل الشعب


وتعد مستر أوليمبيا أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة.


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