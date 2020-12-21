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رياضة

محمد فاروق: مروان محسن طلب من موسيماني عدم المشاركة مع الأهلي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:56 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد الإعلامي محمد فاروق أن مروان محسن مهاجم فريق الأهلي طلب من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، عدم الدفع به فى المباريات الاخيرة للفريق الأحمر. 

وقال فاروق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مروان محسن عليه ضغط كبير خلال الفترة الأخيرة ويشعر بأنه غير قادر على اللعب لذلك طلب من الجهاز الفني عدم المشاركة مع القلعة الحمراء".  

وأضاف: "يجب على مسؤولي الأهلي عقد جلسة مع اللاعب من أجل رفع الضغط عليه بسبب الانتقادات التى يتعرض لها مروان بسبب هبوط مستواه مؤخرا".

وحرص الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي ورئيس البعثة في النيجر، على متابعة جميع إجراءات الإقامة بعد وصول البعثة إلى النيجر مساء اليوم، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات. 

وتابع عبد الحفيظ إجراءات تسكين اللاعبين مع الجهاز الإداري، وتوفير كل سبل الراحة للفريق، قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر، التي تقام يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا. 

وكان السفير نبيل مكي، سفير مصر لدى النيجر، قد حرص على استقبال البعثة فور وصولها إلى مطار ديوري هاماني مساء أمس.
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