محمد فاروق: مروان محسن طلب من موسيماني عدم المشاركة مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مروان محسن مهاجم فريق الأهلي طلب من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، عدم الدفع به فى المباريات الاخيرة للفريق الأحمر.
وقال فاروق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مروان محسن عليه ضغط كبير خلال الفترة الأخيرة ويشعر بأنه غير قادر على اللعب لذلك طلب من الجهاز الفني عدم المشاركة مع القلعة الحمراء".
وأضاف: "يجب على مسؤولي الأهلي عقد جلسة مع اللاعب من أجل رفع الضغط عليه بسبب الانتقادات التى يتعرض لها مروان بسبب هبوط مستواه مؤخرا".
وحرص الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي ورئيس البعثة في النيجر، على متابعة جميع إجراءات الإقامة بعد وصول البعثة إلى النيجر مساء اليوم، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات.
وتابع عبد الحفيظ إجراءات تسكين اللاعبين مع الجهاز الإداري، وتوفير كل سبل الراحة للفريق، قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر، التي تقام يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
وكان السفير نبيل مكي، سفير مصر لدى النيجر، قد حرص على استقبال البعثة فور وصولها إلى مطار ديوري هاماني مساء أمس.