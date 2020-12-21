ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يعرض على الجونة فتحي والسعيد للتعاقد مع بواليا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أكد الإعلامي محمد فاروق أن  مسؤولو الزمالك قرروا الدخول فى مفاوضات مع نادي الجونة من أجل التعاقد مع والتر بواليا مهاجم الفريق الساحلي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الزمالك سيعرض خدمات مصطفي فتحي او عمى السعيد إضافة إلى مقابل مادي من أجل خطف اللاعب من أنياب الأهلي".

وفي سياقا آخر، قال قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، تغيب عن المران الجماعي لفريقه، أمس الأحد، اعتراضا على رفض احترافه.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن مصطفى محمد كان يرغب في الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما حصل على إدارة الزمالك السابقة بوعد بالسماح له بالرحيل عقب انتهاء بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح هاني حتحوت، إن إدارة الزمالك الحالية تتمسك باستمرار مصطفى محمد حتى أولمبياد طوكيو، لتسويقه بشكل أفضل، ولهذا رفضت العرض الفرنسي الذي تلقته مؤخرا، إلا أن اللاعب يرفض ذلك ويرغب في الرحيل بشهر فبراير المقبل وهو ماجعله يعبر عن غضبه بالغياب عن مران اليوم، اعتراضا على قرار الإدارة برفض العرض الفرنسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد فاروق: الزمالك يدخل في مفاوضات مع نجم الجونة.. جابر باقٍ ومحمد حسن أول الراحلين

حتحوت ينفي رغبة الأهلي في ضم بواليا مهاجم الجونة.. فيديو

عندي عرضان رسميان .. أول تعليق من بواليا بشأن انتقاله للأهلي والزمالك

مفاجأة.. الأهلي يضم والتر بواليا في الشتاء قبل كأس العالم للأندية

الجونة يحدد 30 مليون جنيه للاستغناء عن بواليا لـ الأهلي

عروض فرنسية .. الزمالك يرفض رحيل مصطفى محمد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مصطفى محمد أزمة جديدة في الزمالك.. اللاعب يرفض التدريب ويطلب الرحيل.. فيديو

أبرز تصريحات وزير الرياضة لـ أحمد موسي: فريق الزمالك ثروة.. وانتخابات اتحاد الكرة في هذا التوقيت

التربية والتعليم: كورونا لو غلبتنا هنأجل العام الدراسي واستمرار الدراسة لمدة 3 أسابيع فقط

أهم الأخبار.. تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلن الإغلاق الكامل لمدة أسبوع.. ورفع الغياب من المدارس

محمد فاروق: مروان محسن طلب من موسيماني عدم المشاركة مع الأهلي

حسبي الله ونعم الوكيل.. هل الدعاء بها على الزوج الظالم حرام؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب ضال يتسلل للجنة امتحانات ويلاحق معلمة أثناء إشرافها على الطلاب.. شاهد

كورونا حرمها من رؤيتها لـ8 أشهر.. رد فعل مسنة لحظة لقاء ابنة حفيدتها لأول مرة

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها