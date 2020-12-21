تعرف على سعر ومواصفات سيارة اليوتيوبر أحمد حسن

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وتنتمي سيارة اليوتيوبر احمد حسن إلى فئة وتنتمي سيارة اليوتيوبر احمد حسن إلى فئة المرسيدس GLS 2020 ، وظهرت السيارة لأول مرة في معرض نيويورك الدولي للسيارات مع رانج روفر ، وبي إم دبليز أكس 7 وكاديلاك اسكالايد.



وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات دفع رباعي كبيرة فاخرة تأتي بمقصورة واسعة بمواد عالية الجودة ولديها خياران نشيطان للمحرك مع معالجة جديرة بالثناء وهى مزيج من الراحة وخفة الحركة لكن من سلبياتها نظام المعلومات والترفيه الخاص بها يمكن أن يستغرق بعض الوقت للإتقان.



وتأتي السيارة مع إمكانية استيعاب ست أو سبعة أشخاص تأتي مقاعد أمامية قابلة للتدفئة وقابلة للتعديل كهربائيا مع تنجيد الجلود الاصطناعية وتشمل الترقيات مقاعد الصف الأول والثاني المهواة وبها خاصية التدليك ومقاعد الصف الثاني والثالث المدفأة ومساند الأذرع للصفين الأول والثاني المسخنة وحاملات أكواب الصف الأول والثاني المدفأة والمهواة وعجلة قيادة مدفأة.



تأتي جميع محركات GLS مجهزة بناقل الحركة الأوتوماتيكي 9G-Tronic، بتسع سرعات مع نظام الدفع الرباعي 4Matic.



ونستعرض فيما يلى أسعار فئات Mercedes GLS المختلفة :



1- سعر Mercedes GLS 350d 4Matic 2020 يبدأ من 96,412 دولار أمريكي أي ما يعادل مليون ونصف جنيه مصري.



سعر Mercedes GLS 400d 4Matic 2020 يبدأ من 101,421 دولار أمريكي أي ما يعادل مليون و 600 ألف جنيه مصري.



