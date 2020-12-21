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سيارات

تعرف على سعر ومواصفات سيارة اليوتيوبر أحمد حسن

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:00 ص
مرسيدس بنز كلاس
مرسيدس بنز كلاس
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أماني نوار
أعلن اليوتيوبر أحمد حسن عن اشتعال سيارته الجديدة أثناء قيادته مع أفراد عائلته بأحد شوارع القاهرة، وقام أحمد ببث مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والسيارة تشتعل.

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وكشف أحمد، في الفيديو المنشور أنه أثناء قيادته للسيارة لاحظ خروج الدخان منها مما أدى إلى توقفه بالسيارة واكتشف أنها بدأت في الاشتعال، ولكن سرعان ماخرج منها هو وزوجته زينب وقام بتصوير الحادث.

وتنتمي سيارة اليوتيوبر احمد حسن إلى فئة المرسيدس GLS  2020 ، وظهرت السيارة لأول مرة في معرض نيويورك الدولي للسيارات مع رانج روفر ، وبي إم دبليز أكس 7 وكاديلاك اسكالايد.

وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات دفع رباعي كبيرة فاخرة تأتي بمقصورة واسعة بمواد عالية الجودة ولديها خياران نشيطان للمحرك مع معالجة جديرة بالثناء وهى مزيج من الراحة وخفة الحركة لكن من سلبياتها نظام المعلومات والترفيه الخاص بها يمكن أن يستغرق بعض الوقت للإتقان.

وتأتي السيارة مع إمكانية استيعاب ست أو سبعة أشخاص تأتي مقاعد أمامية قابلة للتدفئة وقابلة للتعديل كهربائيا مع تنجيد الجلود الاصطناعية وتشمل الترقيات مقاعد الصف الأول والثاني المهواة وبها خاصية التدليك ومقاعد الصف الثاني والثالث المدفأة ومساند الأذرع للصفين الأول والثاني المسخنة وحاملات أكواب الصف الأول والثاني المدفأة والمهواة وعجلة قيادة مدفأة.

تأتي جميع محركات GLS مجهزة بناقل الحركة الأوتوماتيكي 9G-Tronic، بتسع سرعات مع نظام الدفع الرباعي 4Matic.

ونستعرض فيما يلى أسعار فئات Mercedes GLS المختلفة :

1- سعر Mercedes GLS 350d 4Matic 2020 يبدأ من 96,412 دولار أمريكي أي ما يعادل مليون ونصف جنيه مصري.

سعر Mercedes GLS 400d 4Matic 2020 يبدأ من 101,421 دولار أمريكي أي ما يعادل مليون و 600 ألف جنيه مصري.

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