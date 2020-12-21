الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا شديدا إلى المواطنين

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد السعودية، اليوم الإثنين، عدة تنبيهات إلى المواطنين بهطول أمطار رعدية على العديد من المناطق في المملكة اليوم.





وقالت الهيئة وفق ما نقلته صحف سعودية إن أجزاء من المدينة المنورة، ستشهد هطول أمطار رعدية ورياح، بداية من الثامنة مساء اليوم الإثنين.





فيما حذرت من أن هذه الرياح والأمطار الرعدية سيتأثر بها مدن مكة المكرمة، ومدينة حائل، وعسير في المملكة.





وحذّر المركز الوطني للأرصاد السعودية، في التقرير المناخي للحالة المتوقعة على المملكة لفصل الشتاء الحالي، من أن هذا شتاء هذا العام هو الأكثر برودة على المملكة.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المركز قوله إنه استند في تقرير إلى حليل البيانات المناخية التاريخية ومخرجات نماذج التوقعات المناخية أن يكون هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة.





وقال المركز: "إن المتوقع أن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي على غرب وشمال غرب وشمال وشرق المملكة بمقدار يصل أقصاه إلى درجة (+1) على الشمال الغربي".



