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فن

24 ديسمبر.. عرض فيلم ستموت في العشرين على نتفليكس

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
أعلنت منصة Net Flex عن عرضها فيلم ستموت في العشرين يوم ٢٤ ديسمبر من الشهر الجاري.

يدور فيلم "ستموت في العشرين" حول أسرة سودانية ترزق بمولود ويذهب الأبوان إلى أحد الشيوخ لمباركة الطفل، فيخبرهم الشيخ أن هذا الطفل سيموت بعد بلوغه سن العشرين، وهكذا يعيش الطفل حياته كلها تحت سطوة هذه النبوءة، ونتابع حياته منذ هذه اللحظة وحتى بلوغه العشرين.

فيلم "ستموت في العشرين"، مأخوذ عن مجموعة قصصية "النوم عند قدمي الجبل"، للكاتب ‏السوداني حمور زيادة، الفائز بجائزة نجيب محفوظ الأدبية.

الفيلم هو أول روائي طويل للمخرج أبو العلا، الذي شاركه في كتابة العمل مع الكاتب الإماراتي يوسف إبراهيم، ويشارك في بطولته إسلام مبارك، ومصطفى شحاتة، ومازن أحمد، وبثينة خالد، وطلال عفيفي، ومحمود السراج ‏وبونا خالد‎.

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