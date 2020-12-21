هل كان النبي يستغفر 70 مرة ليتوب عن معصية؟.. علي جمعة يصحح خطأ شائعا عن التوبة

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وأوضح « جمعة » عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التوبة حالة نقد ذاتي.. حالة من مراجعة النفس.. حالة من الرقابة الإدارية..؛ فإذا ما سمعنا هذه الألفاظ: النقد الذاتي، ومراجعة النفس، ومحاولة الرقابة والإدارة، ولأنها ألفاظ قد أتتنا من الغير فإننا نفهمها على وجهها؛ حيثما امتلأت مناهج تعليمنا بها.





وتابع: وإذا سمعنا "التوبة" اختزلنا معناها إلى معنى ضيق هو: الإقلاع عن معاصي بعينها..! والأمر ليس كذلك؛ يقول رسول الله المصطفى الحبيب والمجتبى المعصوم سيد الكائنات: « واللّهِ إني لأستغفرُ اللّهَ وأتوبُ إليه في اليوم أكثرَ من سبعينَ مرَّة » (مسلم) فهل كان يتوب عن معصية يرتكبها ؟ أو عن كبيرة يقع فيها ؟ حاشاه.. فمن أي توبة كان يتوب منها -صلى الله عليه وسلم-، ولكنها كانت نقد ذاتي.. مراجعة .. محاسبة لعمل اليوم: ما الذي قصرنا فيه؟ ما الذي كان في ذمتنا فلم نفعله لله؟ ما الذي كان ينبغي أن يتم على وجه هو أحسن من ذلك وأجدى؟.





وأضاف أن التوبة في اللغة: الرجوع؛ تاب إليه أي: رجع إليه، ومنها المراجعة، ومنها المراقبة، ومنها المحاسبة على حد ما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: "حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحَسَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ في الدُّنْيَا" (الحاكم في المستدرك)ـ ، و لو فهمنا التوبة لأدخلناها عنصرًا من عناصر الإدارة، وعنصرًا أساسًا في الاقتصاد الذي يجري بين الناس، وعنصرًا أساسًا في الحكم، وعنصرًا أساسًا في السياسة خارجيِّها وداخليِّها.





وأكد أن التوبة معنى عظيم، ودلالتنا على المعنى الصحيح الواسع الذي أراده الله ليس معناه أن فهمك المحدود للتوبة محض خطأ، بل هو عجز وقصور، فإنك إذا ما أذنبت ذنبًا وجب عليك التوبة، فـ « كلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاء، وَخيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ » (الترمذي) فكما علمنا سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، أنك إن فعلت ذنبًا، وجب عليك أن تقلع عنه، وأن تظهر الندم عليه، وأن تعزم ألا تعود لمثله أبدًا، ثم بعد ذلك إن كان متعلقًا بحقوق العباد أن ترد إلى العباد حقوقهم، وإن كان متعلقًا بالله - والله كريم- فإن الله يسامحك ويغفر لك قطعًا عند كثير من علماء الأمة.





وأشار إلى أن التوبة ينتج عنها المراجعة، ولما أن فرَّغنا التوبة من معناها الدنيوي وقصرناها على غيب الآخرة فسر المفسرون قوله تعالى: « يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى » أي: إلى مدة حياتكم، ولكننا إن أرجعنا لها المعنى الواسع ، فيظهر لنا ضرورة المراجعة الدائمة؛ لأن فن المراجعة وسنة الله سبحانه وتعالى فيه أن يستمر ذلك دائمًا، ويرشدنا سيد الخلق -صلى الله عليه وسلم-إلى أن نفعل ذلك كل يوم؛ فالله يصحح علينا أعمالنا ويحفظ علينا نظامنا وييسر لنا أفعالنا إلى أجل مسمى..؛ لا بد بَعدَه- قصر أو طال- من مراجعة أخرى..، ومن توبة ثانية..، من بعد توبة.





واستطرد قائلًا: اعلم أيها المسلم أن الله « عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » يصلح الحال إذا ما نفَّذنا هذا، ولا يكفي واحد فينا أن يفعل ذلك حتى يتغير المجتمع أو تصحو الأمة « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » إذا أردت أن تكون واحدًا من أمة وتريد لهذه الأمة أن تتقدم البشر وأن تقوم برسالتها وأن تكون لها العزة والكرامة فعليك أن تفعل ذلك وأن تأمر غيرك به فواحد لا يكفى، من تاب منكم على مستواه بارك الله له في حياته وجعله مفلحًا فيها ولا نرى أثر ذلك في الأمة إلا إذا تحرك جمع منا يتوب إلى الله فينصر الله به الأمة.





واستشهد بما يقـول ربنا سبحانه وتعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا » ، و(نَّصُوحًا) من النُّصح، وهناك يقول -صلى الله عليه وسلم-: « الدِّينُ النَّصِيحَة » (مسلم)، ونفهم نحن (نَّصُوحًا) على أنها توبة صادقة، ولكن لو تعمقنا في "النون والصاد والحاء" في "النصح"، وجدنا أن النُّصح هذا له أركانه وله شروطه، ومنها أن نكون مجتمعًا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عن صواب ووعي وإخلاص.



