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أخبار البلد

سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:04 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد رئيس الأركان أثناء تفقد القوات في سيناء
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محمد إبراهيم
تعد سيناء البوابة الشرقية لمصر، وحصن الدفاع الأول عن أمنها، فهي البيئة الثرية بكل مقومات الجمال والطبيعة والحياة، برمالها الذهبية، وجبالها الشامخة، وشواطئها الساحرة، ووديانها الخضراء، وكنوز الجمال والثروة تحت بحارها وفي باطن أرضها، فهي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين وتضحياتهم الكبرى لحماية هذه الأرض.


وتتميز سيناء بمكانتها الجغرافية وتاريخها الواسع، فلقد ضحى من أجلها آلاف المصريين لكي يحافظوا على أغلى بقعة في الوطن، ينظر إليها العدو بنظرة «المفترس»، نظرًا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي، حيث إنها المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقارته وحضارته، كما أنها أيضًا محور الاتصال بين آسيا و أفريقيا وبين الشرق والغرب.


ولأن سيناء هي جزء أصيل من أرض مصر المُباركة، فقد تأثرت تأثرًُا شديدا بما شهدته البلاد عقب أحداث 25 يناير 2011، وما شهدته مصر من فوضى أمنية ، تلى ذلك حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مقاليد حكم البلاد، والتي خرج عشرات الملايين من المصريين ضدهم في ثورة 30 يونيو، رافضين سياستهم الإقصائية والمتطرفة لحكم البلاد، كذلك تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي التي تم في عهدهم.

وبعد ثورة 30 يونيو 2013، ظهر واضحا مدى التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ومن ضمن هذه التحديات كان تحدي الإرهاب الأصعب بكل المقاييس، وترابطها مع الأحداث والصراعات الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط، لذلك ، وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة بعد ثورة 30 يونيو خطة من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وتشهد الحدود الإستراتيجية للدولة المصرية، فى الوقت الراهن أعلى جاهزية لحماية ركائز الأمن القومي المصري.

محاولة فصل سيناء عن مصر

أكثر من 8 سنوات، ولاتزال سيناء صامدة ضد كل ما يُحاك ضدها، من تآمر وتخطيط وافتعال للمشاكل والأزمات، وأخيرًا وليس آخرًا، محاولة فصلها عن وطنها الأم مصر، وذلك عن طريق «زرع» عناصر تكفيرية وإرهابية داخل أرض الفيروز، ومحاولة إظهار العالم أن مصر غير قادرة على حماية سيناء أو تنميتها، لكن كان للدولة المصرية وشعبها الأبي رأي آخر غير ذلك.

وقد واجهت الدولة المصرية  "شرذمة" لا تريد الخير لمصر ولأهالي سيناء، واجهت ولا تزال تواجه مخططات تقسيم وأجهزة مخابرات، ودول داعمة لهؤلاء الضالين، الذين يريدون الخراب والدمار ، في مواجهة التنمية والتعمير والبناء التي تسعى لها الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولذلك ، أطلقت القوات المسلحة والشرطة العديد من الحملات العسكرية والأمنية ، لمواجهة تلك العناصر الإرهابية والتكفيرية، وقد حققت نجاحات كبيرة ضد العناصر التكفيرية والإرهابية، ومع المواجهات العسكرية ، كانت معركة التنمية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تسير بصورة متوازية ، مما أعطى الانطباع الحقيقي بأن التنمية الحقيقية لسيناء لا رجعة فيه.


خلق بؤرة إرهابية جديدة تكون في سيناء

كان من المُخطط أن يتم خلق بؤرة إرهابية جديدة تكون في سيناء، ويتم نقل العناصر الإرهابية لها عن طريق المشرق العربي، وبعض الدول الإقليمية المعروفة بعدائها لمصر، وذلك في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لكن نجاح قوات الأمن في تدمير البنية التحتية واللوجستية للعناصر الإرهابية والتكفيرية، ساهم في إحباط ذلك المخطط.

وفي ذات الوقت، قامت الدولة المصرية ومؤسساتها منها القوات المسلحة، بعملية تنمية شاملة في جميع سيناء، لتصل للعالم رسالة، أن سيناء جزء من مصر وأساس الأمن القومي المصري.

تصدي القوات المسلحة والشرطة للعنف المسلح بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية

على صعيد التصدي للإرهاب والعنف المسلح، نجحت القوات المسلحة والشرطة، وبدعم شعبي، في محاصرة الإرهاب، ووقف انتشاره، وملاحقته أينما كان، على الرغم الدعم الخارجي الكبير الذي تتلقاه جماعات الإرهاب، من تمويل، ومساندة سياسية وإعلامية، فقد صمدت مصر وحدها، وقدمت التضحيات الغالية، واستطاعت ومازالت تواصل تحقيق النجاحات الكبيرة، وحماية شعبها بل والمنطقة والعالم كله.

التخطيط والتجهيز للعمليات العسكرية في سيناء للقضاء على الإرهاب

قامت القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة جمع المعلومات بتنفيذ خطة مكثفة لأعمال الرصد الدقيق لتحديد والكشف عن مناطق اختباء البؤر الإرهابية، كما تم إعداد تنظيم وتشكيل وتدريب عناصر من الجيش والشرطة متخصصة في أعمال مكافحة الإرهاب.

كذلك تم تحديد المهام الخاصة للقوات على الأرض داخل قطاعات فرعية ومناطق تحت إشراف مراكز قيادة وسيطرة ميدانية، وتنفيذ مخطط تدريب واقعي ومكثف على الأرض وتنظيم التعاون بين قوات الجيش والشرطة على المهام الأمنية والعملياتية، بالإضافة إلى رفع جاهزية الارتكازات الأمنية وتوفير الحماية والتأمين الشامل ضد مصادر التهديد.

كما تم تنفيذ خطة تأهيل نفسي ومعنوي للقوات المشاركة يرتكز جوهرها على الالتزام بعقيدة القوات المسلحة "النصر أو الشهادة"، كما تم تنفيذ مخطط التعامل مع الأنفاق عبر استخدام جميع الوسائل التكنولوجية ولمنع استخدام العناصر الإرهابية للأنفاق.

تدمير مراكز إعلامية ومحطات إرسال وميادين للتدريب للعناصر الإرهابية والتكفيرية

نجحت القوات في تدمير مراكز إعلامية وإرسالية وميادين للتدريب، خاصة بالعناصر التكفيرية والإرهابية في وسط وشمال سيناء حيث كانت تستخدم العناصر الإرهابية تلك المراكز في عمليات تلقي وإعطاء الأوامر أو التواصل مع العناصر الداعمة لها من خارج سيناء، كما تم رصد العديد من التهديدات الخارجية ومحاولات التواصل مع العناصر الإرهابية بالمشرق العربي مع نظائرها فى شبه جزيرة سيناء، لخلق بؤر إرهابية جديدة لهم.

الحفاظ على المعايير الخاصة بحقوق الإنسان

التزمت القوات المسلحة والشرطة المدنية بالحفاظ على القواعد والضوابط والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين من المصريين فى جميع المناطق التي تشهد عمليات مداهمات أمنية والالتزام الدقيق بقواعد الاشتباك المعمول بها دوليًا، كما تلتزم القوات بقواعد الاشتباك التي تم وضعها بدقة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد العناصر الإرهابية والمطلوبين جنائيا وإحالتهم إلى المحاكمة وفقا للمعايير والضمانات التي كفلها الدستور، كذلك الإفراج عن العناصر المشتبه بهم بعد استكمال مراجعة موقفهم الأمني.

عودة الحياة لطبيعتها إلى وسط وشمال سيناء

بعد نجاح كبير للعمليات العسكرية والأمنية في سيناء، عادت الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى إلى مدن وقرى شمال ووسط سيناء حين انتظمت الدراسة فى المدارس والجامعات كما أن الشوارع والميادين والأسواق فى العريش عادت تنبض بالحياة، كما انتظمت الدراسة بالمدارس والجامعات ودارت عجلة الإنتاج بالمصانع، كما يظهر التواجد الأمني المكثف الذي انعكس بشكل إيجابي على حالة الهدوء والاستقرار، وكذلك تنفيذ خطط التنمية والتطوير.

700 مليار جنيه لتنمية سيناء

لقد بدأ خطوات التنمية الحقيقية لسيناء، بافتتاح «قناة السويس الجديدة»، التي نفذت بأيد ومعدات مصرية شارك أبناء سيناء في تلك الملحمة، كما شملت التنمية، تطوير منطقة «شرق بورسعيد»، في إطار مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس، الذي يقع معظم مشروعاتها في سيناء، ويشمل ميناء ومنطقة صناعية ومنطقة لوجيستية ووحدات مجالات التنمية المختلفة في سيناء.

كما تشمل التنمية إنشاء مشروع «مدينة الإسماعيلية الجديدة»، شرق قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير طرق سيناء بالكامل وأهمها طريق «شرق بورسعيد - شرم الشيخ»، وطريق «الإسماعيلية – العوجة»، وطريق «العريش – رفح»، كما تم إنشاء مطار ورفع كفاءة مطار العريش، بالإضافة إلي مدن وتجمعات سكنية جديدة في قلب سيناء ورفع كفاءة الموانئ والمزارع السمكية واستصلاح الأراضي وبناء مدن صناعية كما تم توصيل وتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية والأساسية، بالإضافة إلي إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لصالح أهالي شمال وجنوب سيناء.

ولربط سيناء بباقي أرض الوطن، والتغلب على مشاكل عبور المواطنين من إلي سيناء، تم إنشاء 5 أنفاق، منهم نفقين في الإسماعيلية ونفقين في بورسعيد أسفل قناة السويس، بمنطقة جنوب بورسعيد وشمال الإسماعيلية، وإقامة العديد من الكباري العائمة على ضفتي القناة، كذلك تطوير ميناء العريش البحري.

جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب في 2020

أولا: العناصر التكفيرية والإرهابية

نجحت القوات المسلحة في قتل أكثر من 320 إرهابيا وتكفيريا خلال العمليات العسكرية في وسط وشمال سيناء خلال العام 2020

ثانيا: اكتشاف وتدمير العبوات الناسفة
نجحت إدارة المهندسين العسكريين في اكتشاف وتدمير أكثر من 804 عبوات ناسفة ، كانت مزروعة على محاور التحرك لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين.

ثالثا: السيارات مفخخة
نجحت القوات المسلحة والأجهزة المختصة في اكتشاف وتدمير 9 سيارات مُفخخة كانت تستهدف قوات الأمن في وسط وشمال سيناء. 

رابعا: اكتشاف وتدمير الأنفاق

نجحت قوات حرس الحدود والقوات المسلحة، في اكتشاف وتدمير 13، وذلك على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي ، والتي كان تستخدمها العناصر الإرهابية والتكفيرية ، كذلك كان يتم فيها تهريب البضائع.


خامسا: العمليات نوعية

قامت القوات المسلحة بتنفيذ أكثر من 30 عملية نوعية ، في وسط وشمال سيناء ، استهدفت فيها العديد من البؤر الإرهابية والتكفيرية ، كما نجحت في قتل العديد من العناصر الإرهابية والتكفيرية المهمة.

سادسًا: البؤر الإرهابية والتكفيرية والملجأ والمخازن ومراكز للتدريب

نجحت القوات المسلحة في اكتشاف وتدمير أكثر من 1000 مخبأ وملجأ ومخزن خاص بالعناصر التكفيرية والإرهابية ، كانوا يستخدمونها في عملية الإيواء والإعاشة والتدريب.

سابعا: الأحزمة الناسفة والأسلحة

نجحت القوات المسلحة في ضبط 4 أحزمة ناسفة وأكثر من 500 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، كذلك الآلاف من الذخائر مختلفة الأعيرة.

ثامنا: الاستشهاد والإصابة

نتيجة الأعمال البطولية التي تتم على أرض سيناء، استشهد وأصيب أكثر من 55 من أبطال القوات المسلحة في وسط وشمال سيناء.
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز
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