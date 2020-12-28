سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز

تعد سيناء البوابة الشرقية لمصر، وحصن الدفاع الأول عن أمنها، فهي البيئة الثرية بكل مقومات الجمال والطبيعة والحياة، برمالها الذهبية، وجبالها الشامخة، وشواطئها الساحرة، ووديانها الخضراء، وكنوز الجمال والثروة تحت بحارها وفي باطن أرضها، فهي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين وتضحياتهم الكبرى لحماية هذه الأرض.
وتتميز سيناء بمكانتها الجغرافية وتاريخها الواسع، فلقد ضحى من أجلها آلاف المصريين لكي يحافظوا على أغلى بقعة في الوطن، ينظر إليها العدو بنظرة «المفترس»، نظرًا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي، حيث إنها المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقارته وحضارته، كما أنها أيضًا محور الاتصال بين آسيا و أفريقيا وبين الشرق والغرب.
ولأن سيناء هي جزء أصيل من أرض مصر المُباركة، فقد تأثرت تأثرًُا شديدا بما شهدته البلاد عقب أحداث 25 يناير 2011، وما شهدته مصر من فوضى أمنية ، تلى ذلك حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مقاليد حكم البلاد، والتي خرج عشرات الملايين من المصريين ضدهم في ثورة 30 يونيو، رافضين سياستهم الإقصائية والمتطرفة لحكم البلاد، كذلك تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي التي تم في عهدهم.
وبعد ثورة 30 يونيو 2013، ظهر واضحا مدى التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ومن ضمن هذه التحديات كان تحدي الإرهاب الأصعب بكل المقاييس، وترابطها مع الأحداث والصراعات الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط، لذلك ، وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة بعد ثورة 30 يونيو خطة من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وتشهد الحدود الإستراتيجية للدولة المصرية، فى الوقت الراهن أعلى جاهزية لحماية ركائز الأمن القومي المصري.