أخبار التكنولوجيا.. بطء هاتفك باستمرار ينذر بـ 3 مشكلات خطيرة.. وأفضل هواتف 5G فى مصر والسعودية

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
يمثل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية خاصة هواتف الفلاج شيب التى تتميز بقدراتها الكبيرة عائقا كبيرا عند شراء هاتف جيد بإمكانات قوية فى البطارية والمعالج وتقدم كاميراته أداء جيدا إلا أن هنالك عدد من شركات هواتف الأندرويد مثل أوبو وشاومى التى تقدم هواتف بقدرات كبيرة مع أسعار مناسبة.
يعتبر العام الحالى 2020 هو عام الهواتف الذكية حيث صدرت فيه أول هواتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، والتى ستمثل طفرة كبيرة فى سرعة الإنترنت عند تطبيق التقنية فى معظم دول العالم، كما تميزت هواتف آيفون 12 التى صدرت مؤخرا بهذه التقنية حيث تعتبر أول هواتف آيفون تصدر بتقنية 5G .
غالبا ما يعانى المستخدمون من مشكلة بطء هواتفهم، وتعتبر هذه المشكلة شائعة وأيضا مؤقتة حيث تحدث من حين إلى آخر، ولكن أحيانا يكون بطء الهاتف وضعف أداءه بشكل عام هو دليل على مشكلات خطيرة تتطلب التصرف وإيجاد بديل فورا.
كشفت تسريبات جديدة عددا من الصور لشاشة هواتف Xiaomi Mi 11 التى ستصدر بشكل منحنى من جميع الجوانب، كما ستصدر بنوع من الزجاج الواقى، مع ثقب فى أعلى يمين الشاشة، ولكن ذلك إلى جانب الكاميرا التى ستصدر بتقنية تحت الشاشة .
حقق هاتف iPhone 12 مبيعات قياسية بزيادة تتراوح بين 20 إلى 30 % مقارنة مع الاصدارات السابقة، وذلك منذ إطلاقه فى منتصف أكتوبر الماضى، وهو الأمر الذى دفع شركة آبل الأمريكية إلى الطلب من الموردين بامدادها بما يقرب من 96 مليون وحدة ، نظرا للطلب الشديد على الهاتف.
يعد اختيار وشراء الهواتف الذكية من فئة الفلاج شيب هى الأصعب على الإطلاق، حيث تتشابه الهواتف من هذه الفئة فى المواصفات من حيث حجم الشاشة ودقة الكاميرات والبطارية وأداء المعالجات وحتى الفئة السعرية تكون متقاربة للغاية، وتكون الاختلافات بسيطة ويصعب التفرقة بين أفضل هواتف الفلاج شيب فى كل عام.
أتاحت شركة مايكروسوفت لتطبيقها لمكالمات الفيديو Skype سكايب، واحدة من أفضل الميزات على الإطلاق وهى ميزة Together Mode التى تعمل على تحويل مكالمات الفيديو كأنها مكالمات حقيقية كما لو كانت تتم فى الواقع.