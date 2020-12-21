سكانها لاذوا بالفرار.. قصة مسنة عاشت بمفردها في قرية مهجورة لمدة 47 عامًا

سلط تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على قصة امرأة مسنة عاشت بمفردها في قرية مهجورة جنوب مقاطعة "ديفون" الواقعة جنوب غرب إنجلترا، وذلك لمدة 47 عامًا ابتداءً من عام 1917 وحتى وفاتها عام 1964.





وأوضح التقرير أن "إليزابيث بريتجون" كانت تقيم في قرية تُعرف باسم "هالساندز"، وعندما كانت في الـ33 من عمرها ضربت عاصفة شديدة قريتها، وجرفت أجزاءً هائلة منها إلى البحر، إلا أن هذه العاصفة لم تسفر عن مصرع أي من السكان المحليين، والذين كان يُقدر عددهم في ذلك الوقت بـ79 نسمة، وقد تمكنوا من الفرار خلال فترة هدوء العاصفة وتوجهوا بحثًا عن ملجأ على أراضٍ مرتفعة.









لكن "إليزابيث" كانت الشخص الوحيد الذي قرر البقاء ومواصلة العيش في الأجزاء المتبقية من "هالساندز"، وعاشت حياة بسيطة كان مصدر غذائها خلالها بيض دجاجاتها أو صيد الأسماك من البحر.





وأفاد التقرير بأن العاصفة المدمرة جرفت 37 منزلًا بالإضافة إلى محل تجاري وحانة بالقرية، في حين هذه السيدة أصرت على البقاء في منزلها حتى وفاتها عن عمر يناهز الـ80 عامًا، وكانت قد قالت قبيل وفاتها: "كل ذكرياتي هنا.. فكرت ذات مرة في الانتقال إلى بلدة دارتموث، لكن هذا هو المكان الذي أنتمي إليه مع ذكرياتي".





في لقطات إخبارية تعود إلى عام 1960، ظهرت "إليزابيث بريتجون" والتي كانت آنذاك في العقد السابع من عمرها، وقد كانت مازالت تعيش في قريتها، أو الأجزاء المتبقية من القرية المدمرة بمعنى أدق، ولم يكن معها سوى قطتها ودجاجاتها؛ وأفاد تقرير "ميرور" بأنها كانت تسعد باصطحاب السياح لرؤية أطلال مساكن جيرانها السابقين الذين هجروا القرية خوفًا على حياتهم.





يشار إلى أن هذه السيدة كانت قد وُلدت في قرية ""هالساندز"، وكان والداها يمتلكان حانة هناك بُنيت على ارتفاع عالٍ فوق خط المد والجزر.









وجاء في تقرير الصحيفة البريطانية أن التاريخ المبكر للقرية غير معروف على وجه التحديد، لكن من المحتمل أنها لم تصبح مأهولة بالسكان حتى عام 1600، وقد ازداد حجمها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وبحلول عام 1891 وصل عدد منازلها إلى 37 منزلًا، أما عدد سكانها فكان 159 نسمة، واعتمد أغلبهم على الصيد.





وفي شهر يناير لعام 1917، أدى المد الربيعي إلى ارتفاع مستوى الأمواج، ودُمرت البيوت المشيدة على الصخور بالقرية بفعل الرياح والأمواج، وخشى سكانها على حياتهم.



