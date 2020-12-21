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رياضة

مازن مرزوق: فضلت الرحيل عن منصبي بعد تولي أحمد مجاهد مسؤولية الإدارة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:54 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة، أنه فضل الرحيل عن منصبه بعد تولي أحمد مجاهد مسؤولية الإدارة خلفًا لعمرو الجنايني، نظرًا لصعوبة العمل في وجود الأخير.

وقال مرزوق في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إلى أن أسلوب إدارته لا يتوافق مع مجاهد، وهو ما دفعه لـ"رفع الحرج" حسبما وصف.

وقال مرزوق: "لا استطيع التعامل مع أحمد مجاهد، لذلك أردت رفع الحرج عنه وتقدمت باستقالتي، لدي أسلوب إدارة محددة أتولى المسؤولية وفقًا له".

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، اختيار اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة تحاد الكرة بعد رحيل اللجنة التي ترأسها عمرو الجنايني خلال الفترة الماضية.

وسيتولى احمد مجاهد ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض لجنة إدارة اتحاد الكرة لحين عقد جمعيه عمومية .

وفي وقت سابق صدر خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي تضمن توجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية جديدة تدير شؤون الجبلاية.

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قرر الإطاحة بلجنة المحاسب عمرو الجناينى الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم.

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