الأمين العام للصحة النفسية: انتشار التعاطي وظهور مواد مخدرة جديدة ترفع نسبة الإجرام

قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة،ان الادمان مرض نفسي يسبب تغيرات معرفية وسلوكية نتيجة الاعتمادية علي المواد المخدرة او الاعتمادية علي سلوك مثل القمار.





وأوضحت منن عبد المقصود، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سمات الإدمان تتلخص في كونه مرض مزمن يمر المدمن فيه باعراض انسحاب عند توقفه عن التعاطي، مثل عدم القدرة علي الحكم علي الامور بشكل صحيح او اتخاذ قرارات صحيحة بيبقي كل تفكيره عن المخدر فقط.





وأضافت ان بناء على ذلك بيفقد دوره في المجتمع كمواطن او اب او زوج او اخ او طالب بيدرس، وبالنسبة للتغيرات السلوكية : تظهر سلوكيات سلبية كثير اشهرها العنف اللفظي والجسدي بالاخص عند عدم حصوله علي المخدر ويستمر في التعاطي بالرغم من الاضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية والمهنية اللي ممكن تحصله.





وأفادت عبد المقصود، انه يوجد علاقة بين تعاطي المخدرات ونسب الجرائم، بشكل كبير، وذلك يرجع بسبب انتشار التعاطي وظهور مواد مخدرة جديدة واهم الاضرار هي انه يبقي خطر علي نفسه او علي الآخرين لانه يفقد طريقة التفكير الصحيحة والقدرة علي اخاذ قرارات سليمة.



